Funchal defende reforço da cooperação para respostas sociais

A vereadora Helena Leal defendeu hoje que a cooperação entre entidades públicas e instituições particulares de solidariedade social é essencial para construir respostas sociais mais justas, eficazes e ajustadas às necessidades reais das populações. A intervenção ocorreu no X Encontro de Voluntários da Região, onde a autarca representou a Câmara Municipal do Funchal.

Helena Leal afirmou que a articulação entre o município, o Governo Regional, a Assembleia Legislativa da Madeira e as IPSS tem sido determinante para que as políticas sociais “ganhem dimensão prática e impacto directo na vida dos cidadãos”. Sublinhou que a solidariedade e a intervenção social “só se tornam verdadeiramente efectivas quando trabalhadas em parceria”.

A vereadora destacou a relação próxima que o município mantém com várias instituições do concelho, incluindo a Casa do Voluntário, reconhecendo o papel fundamental do voluntariado na promoção de uma cidadania activa e participativa. Recordou a criação do Regulamento Municipal para o Voluntariado Juvenil, que pretende incentivar os jovens a envolverem-se cedo em actividades de voluntariado. “Queremos jovens mais completos, não apenas no currículo académico, mas também na dimensão humana que adquirem através destas experiências”, afirmou.

Outro instrumento referido foi a Bolsa de Mérito e Valor, que distingue não apenas o desempenho escolar dos jovens, mas também os valores humanos relacionados com o serviço à comunidade.

Durante o encontro, Helena Leal salientou ainda projectos desenvolvidos em parceria com o município, entre os quais o Centro de Dia para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, iniciativas de ajudas técnicas em colaboração com a Causa Social e a Associação Garota do Calhau, e programas de apoio à população mais vulnerável, muitos deles assentes na prevenção.

A vereadora afirmou que estes projectos “reflectem a visão humanista e inclusiva com que o Funchal encara cada cidadão”, defendendo uma cidade que valoriza o percurso individual e o potencial de todos. Concluiu lembrando que os voluntários “iluminam caminhos e revelam o melhor que cada pessoa tem para dar à sociedade”.