Rede SIGA disponibiliza bilhetes pré-comprados com preços reduzidos e transbordo incluído

A rede SIGA, que integra os operadores de transporte público rodoviário CAM, Horários do Funchal e SIGA Rodoeste, passou a disponibilizar, desde ontem, bilhetes pré-comprados no sistema GIRO.

Segundo consta a nota enviada, a nova funcionalidade permite adquirir títulos de viagem a preços inferiores aos praticados a bordo, através de pré-carregamento no cartão GIRO bilhete ou passe.

Nesta fase, estarão disponíveis os seguintes títulos:

Bilhete municipal adulto: 1,45€

Bilhete municipal criança: 0,75€ (crianças até aos 12 anos, inclusive)

Bilhete intermunicipal adulto: 1,95€

Bilhete intermunicipal criança: 1,00€ (crianças até aos 12 anos, inclusive)

Os bilhetes pré-comprados permitem ainda o transbordo entre diferentes viagens, durante os primeiros 45 minutos após a validação inicial no caso dos bilhetes municipais, e nos primeiros 90 minutos para os intermunicipais.

A rede informa, além disso, que a compra pode ser efectuada nos balcões dos operadores SIGA e na rede de agentes Payshop aderente, aumentando a proximidade e a conveniência para os utilizadores.

A introdução deste sistema, desenvolvida pela TIIM – Transportes Integrados e Intermodais da Madeira, S.A., insere-se na estratégia de modernização e unificação da bilhética regional.

Segundo o Governo Regional, a medida pretende incentivar o uso regular do transporte público e facilitar o acesso aos títulos de viagem, contribuindo para um sistema mais integrado e adaptado às necessidades da população.