Consumo total de energia eléctrica na Madeira cresceu 1,9% em 2024

A produção bruta de energia eléctrica na Região Autónoma da Madeira em 2024 "ascendeu aos 976,4 GWh, representando um aumento, face a 2023, de 2,5%", segundo a DREM que divulga hoje a informação (regionalizada) pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) no passado dia 28 de Novembro, crescimento acima do consumo, que se situou nos 891,4 GWh, ou seja +1,9%.

Os dados da DREM sobre a produção bruta, o consumo e o número de consumidores de energia eléctrica na Região Autónoma da Madeira (RAM), com referência a 2024, revelam que a origem da produção de energia continuou a ser maioritariamente térmica (72,4%), seguindo-se a eólica (16,6%), hídrica (7,1%) e fotovoltaica (3,9%), ou seja renováveis representaram somente 27,6% do total.

"O consumo total de energia rondou os 891,4 GWh, +1,9% do que no ano anterior", confirma. "Por tipo de cliente, observa-se que a variação mais pronunciada foi no segmento 'Agricultura' onde se verificou um aumento de 5,9% face ao ano de 2023. Seguiu-se o 'Doméstico' com +5,0% (que representa 34,5% do consumo total) e o 'Não Doméstico' com +1,7% (que representa 42,9% do consumo total)", sendo que juntos consomem 77,4% do total. "Em sentido contrário, registaram-se reduções nos 'Edifícios do Estado' com -9,2%, na 'Indústria' com -0,9% e na 'Iluminação das Vias Públicas' com -0,2%", revela.

Foto DREM

"Por município, verifica-se que os aumentos mais pronunciados no consumo foram em Machico com +4,5%, Santana com +2,5%, em Santa Cruz com +2,2% e no Funchal com +2,0%. Em sentido oposto, esteve apenas o município do Porto Santo, com -4,4%", resume.

Já quanto ao número de consumidores de energia eléctrica, diz a DREM que "verificou-se que no ano em análise existiu um aumento de 1.643 (+1,1%) face a 2023, fixando-se o seu total nos 147.382 consumidores, o que constitui o registo mais elevado de sempre". E o município da Calheta foi oque mais aumentou o número de clientes/consumidores, pelo que "com +2,1% liderou o aumento, tendo os restantes municípios sofrido variações menos pronunciadas (entre os +0,7% no Porto Santo e os +1,5% em São Vicente e no Porto Moniz)".