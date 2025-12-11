PSD-M reúne-se com secretário da Economia para analisar opções estratégicas do Orçamento da Região para 2026

O grupo parlamentar do PSD-Madeira reúne-se esta quinta-feira, em Machico, com o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, no âmbito da apreciação do Orçamento da Região para 2026.

O encontro tem como objectivo analisar as políticas económicas previstas para o próximo ano, num contexto marcado por desafios ao nível da competitividade, inovação, internacionalização das empresas e valorização da economia regional. Segundo o PSD-M, a economia traduz-se em emprego, rendimento, capacidade de iniciativa empresarial e coesão territorial, não se resumindo apenas a indicadores macroeconómicos.

A reunião permitirá discutir a forma como o Orçamento enquadra os instrumentos de apoio às empresas, à actividade comercial e aos sectores produtivos, bem como a articulação destas medidas com políticas de formação, qualificação e retenção de talento. O grupo parlamentar pretende avaliar estas matérias tendo em conta o seu impacto real no território e na vida económica concreta da Região.

A escolha de Machico para sediar este encontro reflecte a intenção de analisar a economia a partir das dinâmicas locais e das realidades empresariais específicas de cada concelho. É com base nesta perspectiva descentralizada que o PSD-M pretende fundamentar a sua intervenção parlamentar no debate orçamental.

Esta reunião insere-se num processo de análise exigente do Orçamento Regional para 2026, reforçando o compromisso do Grupo Parlamentar com uma economia dinâmica, equilibrada e capaz de gerar oportunidades duradouras para a Região Autónoma da Madeira.