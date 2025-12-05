Portugal continental teve este ano o terceiro Novembro mais chuvoso desde 2000

O mês passado foi em Portugal continental o terceiro Novembro mais chuvoso desde 2000 e o 13.º desde 1931, segundo o mais recente boletim climatológico mensal do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ontem divulgado.

De acordo com o IPMA, que se baseia numa análise preliminar dos dados disponíveis, novembro "foi muito chuvoso", com o total de precipitação a ser "muito superior ao normal", correspondendo a "cerca de 180% do valor médio" no período de referência de 1991-2020.

Foram registados 15 novos extremos do maior valor de precipitação para novembro, dos quais cinco correspondem a extremos absolutos (verificados nas estações meteorológicas de Coimbra/Bencanta, Barreiro/Lavradio, Figueira da Foz, Leiria e Alcobaça).

O IPMA destaca a depressão Cláudia, caracterizada por chuva forte e prolongada, granizo, trovoadas frequentes e intensas e vento forte, e que causou três mortos, vários feridos e desalojados, bem como o tornado de Albufeira, em que "o valor do vento máximo instantâneo associado" foi estimado em 220 quilómetros por hora.

Quanto à temperatura, novembro passado foi o 10.º mais quente desde 2000, com o valor médio da temperatura média do ar a situar-se nos 12,47°C, mais 0,14°C face ao valor normal no período 1991-2020.

O valor médio da temperatura máxima foi 16,93°C e o da temperatura mínima 8,01°C.