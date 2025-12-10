Escola da Torre assinala Dia Internacional dos Direitos Humanos

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre está a assinalar o Dia Internacional dos Direitos Humanos com um programa alargado de iniciativas que decorrem entre 4 e 16 de Dezembro de 2025, envolvendo toda a comunidade educativa.

As comemorações incluem uma exposição dedicada ao tema 'Os Direitos Humanos e a Paz', que convida a refletir sobre a importância da dignidade humana, da igualdade e da construção de uma cultura de paz numa época marcada por desafios sociais e humanitários crescentes. Integradas neste programa, realizam-se também uma palestra aberta à comunidade educativa, intitulada 'ODS & Direitos Humanos: Migrantes, vozes e Caminhos', orientada por José Xavier Dias, e uma acção de sensibilização para alunos do 5.º e 6.º ano, 'Crescer com Direitos e Respeito', que visa promover a empatia, o respeito pela diferença e a responsabilidade coletiva no cumprimento dos direitos fundamentais.

Numa nota enviada pelo estabelecimento de ensino é referido que no âmbito da educação para a cidadania, serão ainda exibidos os filmes 'Migrantes' (2020) e 'Cordas' (2014), seguidos de momentos de reflexão em sala de aula, permitindo trabalhar temas como migração, inclusão, solidariedade e os direitos das crianças.

Paralelamente, as diversas turmas participarão na leitura e discussão de artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, "reforçando a compreensão dos seus princípios e a pertinência da sua aplicação no quotidiano escolar e social."

"As iniciativas resultam de um trabalho articulado entre a Coordenação dos Cursos EFA/PLA/FM, a Coordenação de Cidadania e Desenvolvimento, o CCE, o Grupo de HGP, a Rede de Escolas UNESCO, a REEI, o PNC, o PNL-LER+ Adultos e o projeto Erasmus+ KA121 ADU", lê-se ainda.

A rematar, a escola refere que "num período tradicionalmente associado à solidariedade, ao encontro e ao cuidado pelo outro, esta programação sublinha que os Direitos Humanos constituem também o coração do espírito natalício. Defender a dignidade, promover a igualdade e cultivar a paz são gestos que dão sentido à época e que recordam que a celebração do Natal se enriquece quando é vivida como um compromisso permanente com a humanidade."