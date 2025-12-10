Tráfego intenso congestiona via rápida

A Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava está congestionada nesta manhã de quarta-feira, devido ao tráfego intenso que se faz sentir neste início de quarta-feira. Não é nenhuma novidade, mas é importante saber que espera-o alguma demora na estrada.

Foto Google Maps

São, neste momento, antes das 8h00, cerca de 3,5 km no sítio do costume, na subida para o Caniço, zona onde já é habitual, mas tem sido agravado nos últimos tempos pelas obras de requalificação da via.

Outras zonas também sofrem algum congestionamento, mas neste momento não estão a ser sinalizados pela Via Litoral.