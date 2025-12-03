Marcelo agradece a hospital de São João e ao SNS após alta

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agradeceu hoje ao Hospital de São João, no Porto, onde foi operado a uma hérnia, o tratamento recebido, e enalteceu o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

As declarações do Chefe de Estado foram feitas aos jornalistas no hospital portuense, após ter tido alta clínica.

"O SNS uma vez mais, está de parabéns, do ponto de vista do agradecimento do Presidente da República e do cidadão Marcelo Rebelo de Sousa, que aqui se confundem, o doente e o Presidente da República. Não é a primeira vez que enfrento situações mais complicadas nos meus dois mandatos e recorri sempre ao Serviço Nacional de Saúde em diversas unidades", disse Marcelo Rebelo de Sousa que saiu do Hospital de São João cerca das 13:00.

Numa mensagem ao país cerca de um dia e meio depois de ter dado entrada no Hospital de São João para ser operado a uma hérnia encarcerada, o chefe de Estado fez elogios a esta unidade, à sua equipa de profissionais e quis reforçar a confiança no SNS.

"Os portugueses, com todos os problemas que tem o Serviço Nacional de Saúde, e nós sabemos que tem, de facto, devem ao Serviço Nacional de Saúde uma função inestimável. É por isso que se diz muitas vezes que é uma grande conquista da democracia, mas que precisa de ser alimentada e renovada e apoiada permanentemente porque tem sido uma garantia da saúde de milhões de portugueses ao longo destes 50 anos", referiu.

Depois de ter recebido várias visitas e de ter feito uma refeição ligeira, Marcelo Rebelo de Sousa saiu acompanhado pela equipa clínica do hospital, liderada pela presidente da ULS, Maria João Baptista, e pelo chefe da Casa Civil do Presidente da República, Fernando Frutuoso de Melo.

Antes de entrar no carro que o levará a Lisboa ainda recebeu um livro e um ramo de flores pelas mãos do vice-presidente da Liga dos Bombeiros, Emanuel Santos.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi admitido na segunda-feira à noite no Hospital de São João, no Porto, depois de se ter sentido indisposto, na sequência de uma paragem de digestão, indicou a Presidência da República.