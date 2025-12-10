Engarrafamento na Rua do Carmo 'prende' condutores no estacionamento do Anadia

Vários condutores estão a "desesperar" há mais de meia hora para conseguirem sair do parque de estacionamento do centro comercial Anadia, no Funchal.

Segundo relatos que chegaram ao DIÁRIO, os carros estão 'presos' há, pelo menos, 37 minutos, devido a um intenso engarrafamento na Rua do Carmo, o que torna impossível a saída dos veículos.

A situação, que está a gerar frustração e diversos constrangimentos, leva a que os condutores voltem, uma vez mais, a apelar à Câmara Municipal do Funchal para que seja encontrada uma solução "com urgência" que permita escoar o trânsito de forma mais eficiente naquela zona da cidade, onde se têm registado constrangimentos frequentes.