Bombeiros e Proteção Civil da Madeira iniciam hoje greve

Os bombeiros e a Proteção Civil da Madeira iniciam, hoje, uma paralização no âmbito da greve geral agendada para quinta-feira, anunciou o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP).

A paralisação tem início às 20 horas, coincidente com a mudança de turnos, refere o sindicato em nota de imprensa.

Esta greve pretende chamar a atenção para as "necessidades urgentes de melhoria das condições de trabalho e valorização da carreira", explica a mesma nota, sublinhando o "papel essencial destes profissionais na segurança da população".

O SNBP diz ainda esperar uma forte adesão e afirma que esta é “uma luta em defesa da dignidade profissional e dos direitos laborais de todo o sector”.

Entre os motivos que conduzem à greve contam-se: a rejeição do Pacote Laboral proposto pelo Governo, contestando medidas como o despedimento sem justa causa, o banco de horas, o que descrevem como generalização da precariedade e ataques à contratação colextiva, à maternidade e paternidade, bem como ao exercício do direito à greve e à liberdade sindical.

Os bombeiros profissionais reivindicam ainda aumentos salariais, subsídio de risco, reconhecimento da profissão como de desgaste rápido, regulamentação das carreiras, estatutos profissionais claros, um regime de aposentação “condigno”, avaliação justa sem quotas, horários devidamente regulamentados e mais formação profissional.

A greve dos bombeiros antecede a greve geral de quinta-feira foi convocada pela CGTP-IN e pela UGT contra a proposta de revisão do Código do Trabalho e será a primeira paralisação das duas principais centrais sindicais desde junho de 2013, quando Portugal estava sob intervenção da 'troika'.