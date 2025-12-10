Sindicato faz piquete de greve hoje a partir das 22h00

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas vais estar hoje, a partir das 22h00, no Hospital Nélio Mendonça a realizar um piquete de greve, começando com a realização de uma conferência de imprensa.

Nessa iniciativa prevê o sindicato informar os primeiros dados da participação da greve. "O pacote laboral apresentado pelo Governo e com o apoio do Governo Regional, é um atentado aos direitos de quem trabalha e como tal não pode avançar", recordam os motivos da greve geral que foi marcada para amanhã.

"Contamos com a participação em massa dos trabalhadores da administração pública", apelam.