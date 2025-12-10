Digital Health Summit reúne especialistas no Funchal para debater inovação na Saúde

O secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, preside amanhã, pelas 09h30, à sessão de abertura da Digital Health Summit, uma cimeira dedicada à inovação, tecnologia e saúde, que terá lugar no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira.

A cidade do Funchal e a Universidade da Madeira transformam-se, nos dias 10 e 11 de Dezembro, no epicentro da inovação em saúde com a realização da Digital Health Summit 2025, organizada no âmbito da 6.ª edição do H-INNOVA: Health Innovation Hub. O evento reúne alguns dos mais prestigiados especialistas nacionais e internacionais para debater soluções práticas e disruptivas para os desafios do sector.

O H-INNOVA, acelerador de inovação dedicado à saúde, conta com diversos parceiros, entre os quais: a Universidade da Madeira, o Governo Regional da Madeira — através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil e da Secretaria Regional de Economia —, Vodafone, Startup Madeira, Universidade dos Açores, Hospital do Divino Espírito Santo, Centro de Oncologia dos Açores e PremiValor Consulting.

Entre os oradores já confirmados encontram-se: Pedro Rodrigues, secretário regional das Infraestruturas da Madeira, e Rubina Silva, presidente da Instituto de Administração da Saúde - IASaúde. O programa integra ainda apresentações de 'startups' do ecossistema H-INNOVA e projectos inovadores de hospitais de referência a nível nacional.

A cimeira inclui igualmente uma 'pitch ceremony' destinada a startups, estudantes e investigadores, com a atribuição de 32.500 euros em prémios às propostas vencedoras. Paralelamente, será promovida uma 'masterclass' na Universidade da Madeira, dedicada a temas essenciais para o desenvolvimento de novos projectos, como a elaboração de 'pitches' eficazes, planos financeiros e avaliação de startups para entrada de investidores.

A iniciativa pretende capacitar empreendedores e reforçar a ligação entre inovação, investimento e desenvolvimento tecnológico, contribuindo para atrair talento e consolidar a Madeira como "hub de referência na área da saúde".

"Estamos muito entusiasmados com a participação de 46 países nesta sexta edição da Call for Projects, e por criar um espaço onde Autoridades de Saúde, Hospitais, Universidades, Centros de Investigação, empresas, académicos, executivos e especialistas possam reunir-se para discutir e encontrar soluções para os desafios mais urgentes da Saúde," sublinha Telmo Vieira, Managing Partner da PremiValor Consulting e coordenador do H-INNOVA: Health Innovation Hub, citado em comunicado de imprensa.