Primeiro-ministro considera que greve geral "não faz sentido" e tem motivações políticas

O primeiro-ministro defendeu hoje que a greve geral "não faz sentido" do ponto de vista dos trabalhadores, considerando que tem motivações políticas e que a alteração da legislação laboral é apenas "um pretexto".

Luís Montenegro falava na abertura do debate quinzenal no parlamento, questionado pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, que lhe perguntou se fazia sentido que o executivo PSD/CDS-PP enfrentasse uma greve geral antes de completar dois anos em funções, quando os governos do PS não tiveram nenhuma em oito anos.

O primeiro-ministro defendeu, tal como antes tinha feito Hugo Soares, que a intenção do Governo de rever a lei do trabalho já estava expressa quer no seu programa quer no acordo tripartido assinado em outubro do ano passado com a UGT e as confederações empresariais.

Depois, Montenegro disse querer colocar-se, não no papel dos sindicatos, mas de "trabalhador sindicalizado" para decidir se faria ou não a greve convocada por UGT e CGTP para 11 de dezembro.

"Eu vou fazer greve porque estou a ganhar menos? Não, eu estou a ganhar mais. Eu vou fazer greve porque estou a pagar mais impostos sobre o meu trabalho? Não, eu estou a pagar menos impostos. Eu vou fazer greve porque o meu emprego está em perigo? Não, na grandíssima maioria dos casos o meu emprego não está em perigo", perguntou e respondeu.

Ainda no mesmo papel, Montenegro questionou-se se as alterações previstas na legislação laboral -- que frisou tratar-se ainda de um anteprojeto em negociação com os parceiros na concertação -- serão motivo para aderir à paralisação.

"Eu devo esperar para saber se vem aí alguma coisa que efetivamente prejudique a minha vida. Eu trabalhador sindicalizado, vou ler o que está hoje na mesa das negociações e concluo: Não, não vem aí nenhuma revolução, não vai haver nenhuma perda daquilo que são os meus direitos, vai haver a valorização da nossa economia e portanto vale a pena continuar a trabalhar e esta greve não faz sentido", considerou.

O chefe do Governo concluiu que "a greve é política", motivando os que "nunca, nunca chegarão a acordo", dirigindo-se diretamente à CGTP e os que, "sinceramente, caíram na armadilha da CGTP", numa referência implícita à UGT.