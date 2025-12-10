Greve geral de amanhã mexe com as primeiras páginas

Bom dia. É uma das principais notícias nos jornais nacionais desta quarta-feira, 10 de Dezembro, véspera da greve geral marcada para amanhã.

Na revista Sábado:

- "Bem-estar. Como ter uma boa vida na reforma"

- "Movida. Há uma febre italiana em Lisboa, pata além das geladarias e do aperol"

- "Melatonina. O suplemento da moda que afinal esconde um perigo"

- "Trabalho em Portugal, salário europeu. Dirigentes do PSD e IL pagos por Bruxelas, em esquema à Le Pen"

- "Raio-x às centrais sindicais. Escondem as contas e a UGT já só vale 2% no setor privado"

No Correio da Manhã:

- "Mistério na morte trágica da 'princesa'. Clara Pinto Correia encontrada morta em casa aos 65 anos"

- "Bayern 3 Sporting 1. Sonho do leão durou uma hora"

- "Benfica-Nápoles. 'Benfica é dos maiores do mundo. Vamos até ao fim'"

- "'Bonnie e Clyde'. Pena máxima por triplo homicídio"

- "Nos transportes. Efeito da greve geral começa hoje a ser notado"

- "Caos na saúde. Inferno nas urgências do Hospital Amadora-Sintra"

- "Demora na resposta. PGR lamenta atrasos da Spinumviva"

- "Tinha 8 anos. PJ investiga atropelamento de menina"

- "Guimarães. Bebé de dois anos morre engasgado com maçã"

- "Doentes exigem. Prioridade na luta contra o cancro"

No Público:

- "Tribunal Constitucional só vai ter novos juízes depois das presidenciais"

- "1960-2025. Clara Pinto Correia. Uma vida entre a ficção e a ciência"

- "Futebol. Sporting cai em Munique, mas continua a salvo na Champions"

- "Entrevista. 'A droga não deixou de ser problema só porque deixámos de ver gente a morrer nas ruas'"

- "Desigualdade. Um mundo onde 60 mil pessoas têm o triplo da riqueza de metade da população"

- "Greve geral. Sindicalização é menor entre os trabalhadores mais pobres"

- "Investigação. Mais de 12 milhões em bolsas para ciência nacional"

No Jornal de Notícias:

- "Atrasos de meses nas ligações elétricas travam obras e agravam custos"

- "Liga dos Campeões. Bayern 3-1 Sporting. Sonho do leão durou dez minutos"

- "Benfica. De final em final na luta pelo apuramento"

- "FC Porto. Muralha defensiva sem igual na Europa"

- "Matosinhos. Comerciantes recusam travão aos automóveis"

- "Região Norte. Agência do Ambiente defende tarifa de água igual para todos"

- "Bragança. Pegada de sangue denuncia casal que matou família"

- "Nobel da Paz. Ninguém sabe onde está María Corina Machado"

- "Guimarães. Morreu menino que se engasgou com uma maçã"

- "Clara Pinto Correia (1960-2025). Derradeiro 'Adeus, princesa'"

No Diário de Notícias:

- "Greve geral tem apoio maioritário"

- "Reforma da lei do trabalho é 'liberal', 'desequilibrada' e sem justificação, dizem ex-governantes"

- "Greves gerais foram quase sempre devido a leis laborais e contra governos de direita"

- "Gripe. Administrador hospitalar e bastonário dos médicos dizem que 'estamos a colher o que se semeou em planeamento, nada'"

- "Héctor Abad Faciolince. 'A Ucrânia existe mais do que nunca e não vai perdoar à Rússia durante muitos anos'"

- "Liga dos Campeões. Uma visita de alto risco que não correu bem ao Sporting"

- "Lisboa. Moedas foi a duas de sete reuniões do Conselho Europeu de Habitação"

- "Diplomacia. Cada vez mais pressionado por Trump, Zelensky procura cimentar apoio europeu"

- "Redes Sociais. Proibição australiana a menores de 16 reacende alertas de especialistas portugueses"

- "Venezuela. Onde está María Corina Machado? Oslo à espera da Nobel da Paz"

- "Aviação. Luís Rodrigues: 'Não estou preocupado com quanto vai custar a greve' geral à TAP"

No Negócios:

- "Rendas de curta duração só vão pagar IRS de 10%"

- "Infraestruturas recuam no palácio entregue pela Economia à CIP"

- "As nove alterações à lei laboral que a greve geral quer travar"

- "Um guia para empresas e trabalhadores"

- "Salário mínimo nos 1.600 euros? Só em 2037"

- "Philippe Aghion. 'A Europa precisa de atualizar a sua doutrina económica'. Nobel da Economia defende que o atual modelo tornou a UE num anão orçamental"

- "Estados Unidos. Fed despede-se de 2025 com novo corte dos juros"

No Jornal Económico:

- "Galp desvaloriza 1,8 mil milhões após negócio na Namíbia"

- "Ucrânia envia 'em breve' novo plano de paz a Trump"

- "Da saúde aos transportes, saiba os serviços mínimos fixados"

- "ASF quer avançar com seguros de saúde de longo prazo e novo PPR"

- "Analistas aguardam novo corte de juros nos EUA"

- "SpaceX de Elon Musk já é a mais valiosa fora de bolsa"

- "Exportações alemãs registam subida inesperada"

- "Turismo gerou receita fiscal de 2,6 mil milhões"

- "MARL: 25 anos a abastecer quatro milhões de portugueses"

No O Jogo:

- "Liga dos Campeões. Bayern 3-1 Sporting. KO ao segundo assalto"

- "Leões ainda silenciaram o estádio, mas as ameaças germânicas da primeira parte converteram-se em eficácia após o intervalo"

- "Rui Borges: 'Muitas vezes falamos dos nossos árbitros, mas se calhar temos de nos queixar menos'"

- "Golo de Karl precedido de falta, acusa o técnico"

- "Hjulmand falha duelo com o PSG por acumulação de amarelos"

- "Benfica-Nápoles. 'Vamos até ao fim'. Mourinho recusa atirar a toalha ao chão"

- "José Neto convocado e pronto para ser lançado às feras"

- "FC Porto. 'O passo mais importante foi chegar aqui'. Francisco Moura assinala 200 jogos na carreira"

- "Luuk de Jong vai mesmo ser operado"

- "Seleções. Entrevista. 'Crescer com títulos dá-nos muita força'. Óscar Tojo, diretor técnico nacional"

- "Mundial de sub-17 e a ambição do novo projeto da FPF"

No A Bola:

- "Bayern 3-1 Sporting. Resistir não chega. Leão chegou a estar em vantagem, mas bávaros mostraram a sua força"

- "Rui Borges: 'Personalidade e coragem deixam-me orgulhoso'"

- "Benfica-Nápoles. Até que a matemática os separe. José Mourinho recusa desistir enquanto os números derem esperança"

- "José Neto na rampa de lançamento"

- "Liverpool 'ressuscita', Gelson marca"

- "Inter 0-1 Liverpool"

- "Barcelona 2-1 Frankfurt"

- "Atalanta 2-1 Chelsea"

- "Tottenham 3-0 Slavia Praga"

- "PSV 2-3 Atl. Madrid"

- "Mónaco 1-0 Galatasaray"

- "Saint-Gilloise 2-3 Marselha"

- "Kaira Almaty 0-1 Olympiakos"

- "FC Porto. Gabri Veiga espreita regresso ao onze"

- "Samu carrega expectativas para o ataque"

- "De Jong vai mesmo ter de ser operado"

E no Record:

- "Bayern 3-1 Sporting. Leão deu o que tinha. Ainda sonhou mas alemães foram mais fortes"

- "Mourinho volta a insinuar que o plantel é curto. 'As ausências fazem-me chorar'"

- "José Neto convocado e com estreia à vista. 'Alguém tem de apostar nele e serei eu', refere o técnico"

- "Benfica-Nápoles. Neres aponta dedo a Schmidt. 'Já não contava tanto comigo'"

- "FC Porto. De Jong vai ser operado"