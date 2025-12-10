Greve geral de amanhã mexe com as primeiras páginas
Bom dia. É uma das principais notícias nos jornais nacionais desta quarta-feira, 10 de Dezembro, véspera da greve geral marcada para amanhã.
Na revista Sábado:
- "Bem-estar. Como ter uma boa vida na reforma"
- "Movida. Há uma febre italiana em Lisboa, pata além das geladarias e do aperol"
- "Melatonina. O suplemento da moda que afinal esconde um perigo"
- "Trabalho em Portugal, salário europeu. Dirigentes do PSD e IL pagos por Bruxelas, em esquema à Le Pen"
- "Raio-x às centrais sindicais. Escondem as contas e a UGT já só vale 2% no setor privado"
No Correio da Manhã:
- "Mistério na morte trágica da 'princesa'. Clara Pinto Correia encontrada morta em casa aos 65 anos"
- "Bayern 3 Sporting 1. Sonho do leão durou uma hora"
- "Benfica-Nápoles. 'Benfica é dos maiores do mundo. Vamos até ao fim'"
- "'Bonnie e Clyde'. Pena máxima por triplo homicídio"
- "Nos transportes. Efeito da greve geral começa hoje a ser notado"
- "Caos na saúde. Inferno nas urgências do Hospital Amadora-Sintra"
- "Demora na resposta. PGR lamenta atrasos da Spinumviva"
- "Tinha 8 anos. PJ investiga atropelamento de menina"
- "Guimarães. Bebé de dois anos morre engasgado com maçã"
- "Doentes exigem. Prioridade na luta contra o cancro"
No Público:
- "Tribunal Constitucional só vai ter novos juízes depois das presidenciais"
- "1960-2025. Clara Pinto Correia. Uma vida entre a ficção e a ciência"
- "Futebol. Sporting cai em Munique, mas continua a salvo na Champions"
- "Entrevista. 'A droga não deixou de ser problema só porque deixámos de ver gente a morrer nas ruas'"
- "Desigualdade. Um mundo onde 60 mil pessoas têm o triplo da riqueza de metade da população"
- "Greve geral. Sindicalização é menor entre os trabalhadores mais pobres"
- "Investigação. Mais de 12 milhões em bolsas para ciência nacional"
No Jornal de Notícias:
- "Atrasos de meses nas ligações elétricas travam obras e agravam custos"
- "Liga dos Campeões. Bayern 3-1 Sporting. Sonho do leão durou dez minutos"
- "Benfica. De final em final na luta pelo apuramento"
- "FC Porto. Muralha defensiva sem igual na Europa"
- "Matosinhos. Comerciantes recusam travão aos automóveis"
- "Região Norte. Agência do Ambiente defende tarifa de água igual para todos"
- "Bragança. Pegada de sangue denuncia casal que matou família"
- "Nobel da Paz. Ninguém sabe onde está María Corina Machado"
- "Guimarães. Morreu menino que se engasgou com uma maçã"
- "Clara Pinto Correia (1960-2025). Derradeiro 'Adeus, princesa'"
No Diário de Notícias:
- "Greve geral tem apoio maioritário"
- "Reforma da lei do trabalho é 'liberal', 'desequilibrada' e sem justificação, dizem ex-governantes"
- "Greves gerais foram quase sempre devido a leis laborais e contra governos de direita"
- "Gripe. Administrador hospitalar e bastonário dos médicos dizem que 'estamos a colher o que se semeou em planeamento, nada'"
- "Héctor Abad Faciolince. 'A Ucrânia existe mais do que nunca e não vai perdoar à Rússia durante muitos anos'"
- "Liga dos Campeões. Uma visita de alto risco que não correu bem ao Sporting"
- "Lisboa. Moedas foi a duas de sete reuniões do Conselho Europeu de Habitação"
- "Diplomacia. Cada vez mais pressionado por Trump, Zelensky procura cimentar apoio europeu"
- "Redes Sociais. Proibição australiana a menores de 16 reacende alertas de especialistas portugueses"
- "Venezuela. Onde está María Corina Machado? Oslo à espera da Nobel da Paz"
- "Aviação. Luís Rodrigues: 'Não estou preocupado com quanto vai custar a greve' geral à TAP"
No Negócios:
- "Rendas de curta duração só vão pagar IRS de 10%"
- "Infraestruturas recuam no palácio entregue pela Economia à CIP"
- "As nove alterações à lei laboral que a greve geral quer travar"
- "Um guia para empresas e trabalhadores"
- "Salário mínimo nos 1.600 euros? Só em 2037"
- "Philippe Aghion. 'A Europa precisa de atualizar a sua doutrina económica'. Nobel da Economia defende que o atual modelo tornou a UE num anão orçamental"
- "Estados Unidos. Fed despede-se de 2025 com novo corte dos juros"
No Jornal Económico:
- "Galp desvaloriza 1,8 mil milhões após negócio na Namíbia"
- "Ucrânia envia 'em breve' novo plano de paz a Trump"
- "Da saúde aos transportes, saiba os serviços mínimos fixados"
- "ASF quer avançar com seguros de saúde de longo prazo e novo PPR"
- "Analistas aguardam novo corte de juros nos EUA"
- "SpaceX de Elon Musk já é a mais valiosa fora de bolsa"
- "Exportações alemãs registam subida inesperada"
- "Turismo gerou receita fiscal de 2,6 mil milhões"
- "MARL: 25 anos a abastecer quatro milhões de portugueses"
No O Jogo:
- "Liga dos Campeões. Bayern 3-1 Sporting. KO ao segundo assalto"
- "Leões ainda silenciaram o estádio, mas as ameaças germânicas da primeira parte converteram-se em eficácia após o intervalo"
- "Rui Borges: 'Muitas vezes falamos dos nossos árbitros, mas se calhar temos de nos queixar menos'"
- "Golo de Karl precedido de falta, acusa o técnico"
- "Hjulmand falha duelo com o PSG por acumulação de amarelos"
- "Benfica-Nápoles. 'Vamos até ao fim'. Mourinho recusa atirar a toalha ao chão"
- "José Neto convocado e pronto para ser lançado às feras"
- "FC Porto. 'O passo mais importante foi chegar aqui'. Francisco Moura assinala 200 jogos na carreira"
- "Luuk de Jong vai mesmo ser operado"
- "Seleções. Entrevista. 'Crescer com títulos dá-nos muita força'. Óscar Tojo, diretor técnico nacional"
- "Mundial de sub-17 e a ambição do novo projeto da FPF"
No A Bola:
- "Bayern 3-1 Sporting. Resistir não chega. Leão chegou a estar em vantagem, mas bávaros mostraram a sua força"
- "Rui Borges: 'Personalidade e coragem deixam-me orgulhoso'"
- "Benfica-Nápoles. Até que a matemática os separe. José Mourinho recusa desistir enquanto os números derem esperança"
- "José Neto na rampa de lançamento"
- "Liverpool 'ressuscita', Gelson marca"
- "Inter 0-1 Liverpool"
- "Barcelona 2-1 Frankfurt"
- "Atalanta 2-1 Chelsea"
- "Tottenham 3-0 Slavia Praga"
- "PSV 2-3 Atl. Madrid"
- "Mónaco 1-0 Galatasaray"
- "Saint-Gilloise 2-3 Marselha"
- "Kaira Almaty 0-1 Olympiakos"
- "FC Porto. Gabri Veiga espreita regresso ao onze"
- "Samu carrega expectativas para o ataque"
- "De Jong vai mesmo ter de ser operado"
E no Record:
- "Bayern 3-1 Sporting. Leão deu o que tinha. Ainda sonhou mas alemães foram mais fortes"
- "Mourinho volta a insinuar que o plantel é curto. 'As ausências fazem-me chorar'"
- "José Neto convocado e com estreia à vista. 'Alguém tem de apostar nele e serei eu', refere o técnico"
- "Benfica-Nápoles. Neres aponta dedo a Schmidt. 'Já não contava tanto comigo'"
- "FC Porto. De Jong vai ser operado"