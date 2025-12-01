 DNOTICIAS.PT
Bebé e idoso açorianos evacuados de urgência para o Funchal

Força Aérea realizou transporte de madrugada com aeronave C-295M

Um bebé recém-nascido e um idoso na casa dos 80 anos, ambos naturais dos Açores, deram entrada esta manhã no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, após um transporte aeromédico de emergência efectuado pela Força Aérea Portuguesa entre os dois arquipélagos. A aeronave aterrou no Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo – ao romper da alvorada.

O idoso é doente de AVC e o recém-nascido necessita de uma intervenção cirúrgica.

O transporte terrestre até ao hospital foi assegurado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que conduziram o doente idoso, e pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que transportaram a criança.

A missão esteve a cargo da Esquadra 502 – 'Elefantes'. Para a operação foi empenhado um avião C-295M, no âmbito da capacidade de evacuação aeromédica da Força Aérea.

