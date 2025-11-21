Vice-primeira-ministra albanesa suspensa de funções após acusação de corrupção

A vice-primeira-ministra e ministra das Infraestruturas da Albânia, Belinda Balluku, foi ontem suspensa das suas funções por um tribunal especial que investiga casos de corrupção, depois de ter sido acusada num escândalo de concursos públicos, adiantou fonte judicial.

Membro do Partido Socialista do primeiro-ministro Edi Rama, Belinda Balluku, de 52 anos, é considerada uma aliada próxima do chefe do Governo.

Após um pedido da Procuradoria Especial contra a Corrupção e o Crime Organizado, o tribunal especial "decidiu suspender a Sra. Balluku das suas funções públicas (...) e proibi-la de sair do território albanês", explicou a procuradoria em comunicado.

Ministra das Infraestruturas e Energia desde 2019, foi acusada de favorecimento em concursos para a construção de um túnel de 5,9 quilómetros numa estrada no sul do país e para um troço da circular de Tirana, segundo a justiça albanesa.

Durante uma sessão parlamentar na quarta-feira, a vice-primeira-ministra rejeitou as acusações e afirmou que iria cooperar com o poder judicial.

Outros dois funcionários do Ministério das Infraestruturas, acusados no mesmo caso, foram colocados em prisão domiciliária.

O combate ao crime organizado e à corrupção é uma das principais condições para a adesão da Albânia à União Europeia.

O presidente da Câmara de Tirana, Erion Veliaj, membro do Partido Socialista, foi detido em fevereiro e detido por suspeita de corrupção e branqueamento de capitais.

Dois ex-ministros do Governo de Rama, os ministros da Saúde e do Ambiente, também estão detidos, acusados de peculato e abuso de poder.

O antigo primeiro-ministro e presidente da Albânia, Ilir Meta, político de centro-esquerda, foi detido em outubro de 2024, também acusado de corrupção e branqueamento de capitais.