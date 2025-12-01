Macron defende plano de paz com a Ucrânia e os europeus sentados à mesa

O Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou hoje que um plano de paz só pode ser "finalizado" com a Ucrânia e os europeus "sentados à mesa".

Um plano de paz entre a Rússia e a Ucrânia só poderá ser finalizado com Kiev e os europeus "sentados à mesa", declarou hoje Emmanuel Macron, durante uma conferência de imprensa com o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Paris.

"Não existe, em rigor, um plano finalizado hoje sobre as questões territoriais. Só poderá ser finalizado pelo Presidente Zelensky", afirmou Macron, acrescentando que "mediadores americanos viajarão para Moscovo nas próximas horas".

"Sobre as questões dos ativos congelados, das garantias de segurança, da adesão à União Europeia e das sanções europeias, (este plano) só poderá ser finalizado com os europeus sentados à mesa. Portanto, ainda estamos numa fase preliminar", referiu.

E adiantou que "a Ucrânia é o único país que pode tomar decisões sobre o seu território", recusando-se a "dar lições" a este país, país assolado por um escândalo de corrupção que envolveu o seu Governo, declarando que "a verdadeira ditadura" reside na Rússia, e não em Kiev.

Zelensky enfrenta um grande escândalo de corrupção no seu país, que obrigou à demissão do chefe de gabinete, Andriy Yermak.

"Estamos muito vigilantes", declarou o Presidente francês perante os jornalistas, acrescentando: "Como estamos a fornecer recursos, como estamos a apoiar o esforço de guerra, é normal que tenhamos grandes expectativas".

"Mas observo que, em todo o caso, a luta contra a corrupção está a funcionar, dado que estão a ser tomadas decisões transparentes e políticas", acrescentou. "Cabe-nos a nós dar lições à Ucrânia? Não propriamente. Nós próprios já tivemos escândalos semelhantes", continuou.

De seguida, acrescentou: "Nunca se vê este tipo de decisão a ser tomada pelo lado russo, porque é aí que está a verdadeira ditadura". "Nunca terão problemas de corrupção na Rússia" e "é isso que deveria ser muito preocupante, porque não existe nenhum órgão independente em Moscovo que lide com estas questões", afirmou o Presidente francês, oferecendo o seu forte "apoio" e "amizade" ao seu homólogo ucraniano.

Depois de se ter reunido em Paris com Zelensky, o chefe de Estado francês acusou a Rússia de "não dar qualquer sinal de querer a paz", que, segundo disse, "é procurada por americanos, ucranianos e europeus".

Zelensky, que é esperado na Irlanda na terça-feira, segundo avança a agência AFP, afirmou que nada deve permitir à Rússia considerar a sua invasão da Ucrânia como uma recompensa, no meio das negociações em curso sobre um plano dos Estados Unidos para pôr fim ao conflito.

"Para garantir uma segurança genuína, devemos também assegurar que a própria Rússia não recebe nada que possa considerar uma recompensa por esta guerra", disse o líder ucraniano, na conferência de imprensa com Macron.

O Presidente ucraniano afirmou que deseja conversar com Donald Trump sobre as "questões-chave" do plano dos Estados Unidos para acabar com a guerra com a Rússia, descrevendo-as como "bastante difíceis".

"Esperamos uma conversa com o Presidente dos Estados Unidos sobre as questões-chave, que são bastante difíceis", disse Zelenskyy aos jornalistas, mencionando especificamente a questão dos territórios ucranianos ocupados pela Rússia.

Zelensky acusou ainda a Rússia de intensificar os ataques para "quebrar os ucranianos".

"Estamos a assistir a um aumento dos ataques com mísseis e drones. Isto representa uma pressão intensa, não só psicológica, mas também física, sobre a nossa população, simplesmente para quebrar os ucranianos", declarou, lembrando que as áreas residenciais e as infraestruturas são alvos diários de ataques russos.

Macron e Zelensky realizaram hoje uma videoconferência em Paris com o enviado especial dos Estados Unidos para a Ucrânia, Steve Witkoff, segundo fontes do Palácio do Eliseu.

Além de Witkoff, que viaja hoje para Moscovo, Macron e Zelensky conversaram ainda com o negociador-chefe ucraniano, Rustem Umerov, oito líderes europeus, os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia e o secretário-geral da NATO, acrescentaram as fontes.