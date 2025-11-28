Kiev e Washington continuam reuniões sobre plano de paz e segurança

Ucrânia e Estados Unidos voltam a reunir-se no final da semana para continuar a trabalhar no plano de paz e nas garantias de segurança para Kiev, anunciou hoje o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O chefe de Estado ucraniano divulgou esta nova ronda no seu vídeo diário dirigido à nação, sublinhando que as delegações vão continuar a trabalhar para alinhar os pontos definidos após as reuniões em Genebra, de forma a avançar para garantias de paz e segurança.

A defesa das posições ucranianas e a resistência na linha da frente, bem como o trabalho conjunto com os parceiros para reforçar as capacidades diplomáticas, são igualmente importantes neste momento, frisou Zelensky, citado pela agência de notícias ucraniana Ukrinform.

"A nossa equipa, juntamente com os representantes americanos, continuará a traduzir os pontos que garantimos em Genebra numa forma que nos coloque no caminho para garantias de paz e segurança. Haverá uma reunião de delegações", frisou Zelensky.

Salientou ainda que a delegação ucraniana estará bem preparada e focada num trabalho substancial.

"Mantemos um contacto próximo com o lado americano e com os nossos amigos europeus. Estou também a informar os nossos parceiros noutras partes do mundo e estou-lhes grato pelo apoio à nossa soberania e ao nosso Estado", referiu ainda.

O governante realçou ainda que a Ucrânia está a fazer todo o possível para garantir que tem apoio de defesa suficiente.

Uma proposta de Washington divulgada na semana passada, que incluía as principais exigências de Moscovo, foi inicialmente bem acolhida pelo Kremlin, mas sofreu entretanto alterações no seguimento de negociações entre norte-americanos, ucranianos e europeus.

Em 23 de novembro decorreu em Genebra uma reunião entre as autoridades ucranianas, norte-americanas e europeias, onde as partes discutiram uma proposta de plano de paz apresentada por Washington com o objetivo de pôr fim à guerra na Ucrânia.

Após as negociações em Genebra, a Ucrânia e os Estados Unidos concordaram em continuar a trabalhar em propostas conjuntas para um acordo de paz, sublinhou a Ukrinform.

O enviado norte-americano, Steve Witkoff, é esperado em Moscovo na próxima semana para discutir o plano com responsáveis russos.