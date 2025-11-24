Presidente polaco pede maior envolvimento europeu para paz estável

O Presidente da Polónia, Karol Nawrocki, pediu hoje aos países vizinhos da Ucrânia que se envolvam mais nas negociações para uma "paz estável", alertando contra um acordo temporário que permita à Rússia lançar nova agressão.

Após um encontro com o homólogo checo, Petr Pavel, Nawrocki defendeu que a cooperação europeia, em particular dos países da Europa Central mais próximos das linhas da frente, é crucial devido a uma melhor compreensão geopolítica da Rússia.

O chefe de Estado polaco reiterou apoiar o plano de paz do Presidente norte-americano, Donald Trump, considerando ser "o único homem no mundo capaz de forçar a Rússia à paz", mas sublinhou que a iniciativa necessita do apoio europeu para garantir uma solução satisfatória para a Polónia e para a região.

Nawrocki insistiu que o interesse europeu passa por uma paz duradoura e não por um entendimento precário que permita a Moscovo rearmar-se e classificou a Rússia como "um Estado que não cumpre os acordos" e que representa uma ameaça a qualquer solução negociada.

Pavel valorizou o "clima mais positivo" após o encontro do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, com representantes europeus e ucranianos em Genebra, considerando igualmente positivo o envolvimento da Europa nas negociações por a guerra afetar diretamente a segurança do continente.

O Presidente checo defendeu que qualquer plano deve respeitar a realidade do terreno, mas também as normas internacionais e os princípios da soberania e integridade territorial.

Durante a visita, Nawrocki destacou ainda a independência energética da Polónia em relação ao gás russo e ofereceu à República Checa as capacidades polacas de fornecimento de gás natural liquefeito através de novas infraestruturas no mar Báltico.