FC Barcelona vence em Vigo e reduz diferença para o líder Real Madrid

O FC Barcelona venceu hoje por 4-2 em casa do Celta de Vigo, na 12.ª jornada da liga espanhola de futebol, e reduziu para três pontos a vantagem do líder Real Madrid, que empatou com o Rayo Vallecano.

Com um 'hat-trick' do polaco Robert Lewandowski, que não era titular desde a derrota com o Sevilha (4-1), em 05 de outubro, e um golo de Lamine Yamal, o FC Barcelona acabou com a série de cinco vitórias seguidas do Celta em todas as competições.

O triunfo dos catalães esteve longe de ser tranquilo, até porque o Celta de Vigo, que marcou por Sérgio Carreira e Borja Iglesias, esteve empatado a 2-2 até ao quarto minuto dos descontos da primeira parte, altura do golo de Yamal.

O FC Barcelona passa a somar 28 pontos na segunda posição da Laliga, a três do líder Real Madrid (31), com dois de vantagem sobre o Villarreal, terceiro (26), e com três à melhor sobre o ascendente Atlético de Madrid, quarto (25).

O Real Madrid foi travado pelo Rayo Vallecano e pela falta de eficácia do seu ataque, em particular o francês Kylian Mbappé, que voltou a estar em 'dia não', a exemplo do que acontecera na terça-feira, na derrota por 1-0 com o Liverpool, para a Liga dos Campeões.

Além da perda de pontos, o treinador do Real Madrid, Xabi Alonso, tem mais uma contrariedade para gerir - a lesão do uruguaio Federico Valverde, 'tocado' nos posteriores da coxa esquerda.

No País Basco, o Athletic Bilbau bateu o Oviedo, por 1-0, com uma grande exibição de Laporte, no eixo da defesa, e de Nico Williams, o autor do golo, apontado aos 25 minutos e que permitiu aos bilbaínos subirem ao sétimo lugar, com 17 pontos.

O Valência, com os portugueses Thierry Correia e André Almeida a titulares, empatou a 1-1 na receção ao Bétis, que se atrasou na conquista de pontos pela luta nos lugares de acesso às provas da UEFA.

O colombiano Cucho Hernández colocou o Betis em vantagem aos 74 minutos, mas o Valência resgatou um ponto por Luís Rioja, que empatou a 1-1 aos 82.

O Betis segue na quinta posição, com 20 pontos, a 11 do Real Madrid, enquanto o Valência, que somou o sétimo jogo consecutivo na liga sem vencer (três empates e quatro derrotas), está na 17.ª posição, com 10, sendo a primeira equipa acima da linha de despromoção.

O Maiorca, com o português Samu Costa a titular, venceu em casa por 1-0 o Getafe, do compatriota Domingos Duarte, com um golo do kosovar Vedat Muriqi, aos 14 minutos.

O Getafe caiu da sétima para a oitava posição, com os mesmos 17 pontos do Athletic Bilbau e a um do Espanyol, enquanto o Maiorca subiu ao 15.º, com 12, afastando-se da zona de despromoção.