Madeira e sete ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido à chuva

A costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira, bem como os grupos oriental e central dos Açores estão hoje sob aviso amarelo por causa da chuva, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar até às 12:00 de hoje sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte e persistente, e possibilidade de trovoada.

O IPMA emitiu também aviso amarelo de vento forte com rajadas até 75 quilómetros por hora para a costa sul da Madeira e até 100 quilómetros por hora para as regiões montanhosas entre as 09:00 e as 18:00 de terça-feira.

Para o grupo central dos Açores (S. Jorge, Faial, Pico, Terceira e Graciosa), o IPMA emitiu aviso amarelo até às 09:00 de hoje também face às previsões de chuva por vezes forte e acompanhada de trovoada.

O grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) está sob aviso amarelo por causa da chuva forte até às 00:00 de terça-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.