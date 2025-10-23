Tiago Freitas promete “fazer diferente, fazer com todos, fazer melhor” em São Gonçalo

A cerimónia de tomada de posse da junta de freguesia de São Gonçalo teve lugar esta tarde, no auditório da Casa de Saúde Câmara Pestana, e, uma vez mais, iniciou-se com um minuto de silêncio em memória de Francisco Pinto Balsemão.

Tiago Freitas, reeleito nas eleições autárquicas de 12 de Outubro pela coligação ‘Funchal Sempre Melhor’ (PSD/CDS-PP), assumiu oficialmente funções como presidente da junta, cumprindo o compromisso simbólico de assinar o acto de posse com a caneta que lhe foi oferecida por utentes do Centro Comunitário de São Gonçalo.

No discurso, agradeceu à população pela confiança renovada e destacou que a vitória da coligação nos três órgãos municipais “não é fruto do acaso, mas do trabalho sério e próximo das pessoas.”

Entre as prioridades apresentadas para o mandato estão a requalificação do Largo João Abel Caldeira Leal, a instalação de um centro de dia, a criação de um ginásio comunitário, reforço na segurança rodoviária, melhoramento e asfaltagem do Caminho das Ladeira, do Caminho Velho da Igreja e a Ladeira da Fonte, e a recuperação do Miradouro das Pinheiras.

“Servir São Gonçalo é mais do que gerir o presente, é preparar o futuro com sentido de propósito”, sublinhou o presidente.

À equipa cessante, deixou palavras de agradecimento que “serviu esta freguesia com dedicação e espírito de missão.”

A cerimónia contou com a presença de Jorge Carvalho, presidente eleito à Câmara Municipal do Funchal (CMF) e Helena Leal, vereadora da CMF.