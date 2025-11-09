Rui Costa assume exigência e ambição renovadas na tomada de posse

Rui Costa tomou hoje posse como presidente do Benfica, após a lista que encabeçava vencer no sábado a segunda volta das eleições para o quadriénio 2025-2029, apelando à união em torno do clube.

Rui Costa reeleito presidente do Benfica com 1.266.105 dos votos Rui Costa foi reeleito presidente do Benfica, após a lista que encabeçava vencer no sábado a segunda volta das eleições para o quadriénio 2025-2029, anunciou hoje o clube na sua página oficial.

No discurso de tomada de posse como 34.º presidente da direção das 'águias', Rui Costa começou por se dirigir aos benfiquistas, destacando a "vitalidade democrática" do clube e a extraordinária adesão dos associados.

O presidente recém-empossado, que tinha sido eleito pela primeira vez em 2021, teve 1.266.105 dos votos e superou a concorrência de João Noronha Lopes (655.566), semanas após a primeira volta do escrutínio, na qual o antigo internacional português já tinha recolhido o maior número das preferências.

Rui Costa agradeceu a confiança à 'nação' benfiquista e garantiu que continuará a "trabalhar para mais vitórias, mais títulos e mais Benfica", através da materialização de ideias e projetos, "com renovada exigência e ambição", apelando à união e fortalecimento do espírito coletivo.

No discurso de tomada de posse, Rui Costa não esqueceu os restantes candidatos e, sob um "espírito de unidade", convidou-os a assistirem ao encontro de hoje, entre Benfica e Casa Pia, a contar para a 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, na tribuna presidencial do Estádio da Luz.

Este ato eleitoral foi o mais participado da história do Benfica e constituiu um recorde mundial, com um total de 93.081 sócios votantes, que superaram em cerca de sete mil os que se verificaram na primeira volta (86297), que já tinha dobrado os 40.085 do escrutínio anterior, em que o antigo futebolista internacional português tinha derrotado Francisco Benítez.

A lista liderada por José Pereira da Costa, que já desempenhava o cargo, venceu as eleições para a Mesa da Assembleia Geral, com 1.235.088 dos votos, contra 656.801 da lista liderada por Gonçalo de Almeida Ribeiro (656.801), enquanto para o Conselho Fiscal foi eleita a lista encabeçada por Raul Fernando Martins (1.090.147), que derrotou o elenco comandado por António Bagão Félix (824.476).

Para a Comissão de Remunerações os sócios dos Benfica escolheram a lista encabeçada por Eduardo Stock da Cunha, com 1.229.428 votos, contra 658.826 da que era liderada por João Moreira Rato.