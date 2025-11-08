UE envia do Panamá voos com 125 toneladas de ajuda humaitária para as Caraíbas

A União Europeia (UE) vai enviar a partir do Panamá cerca de 125 toneladas de ajuda humanitária avaliadas em mais de 500.000 dólares, como resposta de emergência à passagem devastadora do furacão Melissa pela Jamaica, Cuba e Haiti.

A comissária europeia para a Igualdade, Preparação e Gestão de Crises, Hadja Lahbib, supervisionou hoje parte dessa ajuda armazenada no Centro Logístico Regional de Assistência Humanitária (CLRAH), localizado nos arredores da capital panamenha.

No CLRAH, o departamento de Proteção Civil e Operações de Ajuda Humanitária Europeias (ECHO) e outros atores da cooperação internacional mantêm equipamentos de primeira necessidade para distribuição de emergência no caso de uma crise na América, como furacões, terramotos ou outras catástrofes.

"Estamos a tornar-nos o principal ator global em matéria de ajuda humanitária, isto acarreta uma grande responsabilidade após a redução dos fundos por parte dos Estados Unidos, da nova administração americana", afirmou a comissária à EFE.

E, acrescentou "não se trata apenas de orçamento", mas também de "responsabilidade política".

"Queremos oferecer ajuda humanitária baseada nas necessidades reais. Ou seja, uma ajuda humanitária imparcial, neutra, humana e independente", salientou.

O furacão Melissa provocou pelo menos 75 mortos nas Caraíbas, danos no valor de milhões de euros e uma ampla destruição da infraestrutura que afeta dezenas de milhares de residências na Jamaica, Cuba e Haiti.

A comissária europeia, que viajará do Panamá para a Jamaica "para ver em primeira mão os danos, mas também para transmitir uma mensagem de solidariedade da UE", explicou ainda que esta ajuda provém das "reservas estratégicas" europeias através do seu programa de emergências e destacou o apoio bilateral a outros países da UE muito ativos na resposta ao furacão, como Espanha, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos ou França.

"Todos eles contribuem para ajudar as pessoas isoladas pelo furacão com geradores, hospitais de campanha", sublinhou.

Os primeiros voos para a Jamaica e o Haiti, com 50 e 31 toneladas de ajuda humanitária, respetivamente, partiram na quinta-feira carregados com artigos de refúgio, água, equipamentos de saneamento e saúde, conforme detalhou à EFE a responsável pelo cumprimento das operações logísticas para a América Latina da ECHO, Melissa Sánchez.

Além disso, para os dias 15 e 16 de novembro, estão programados outros dois voos para Cuba, com um total de 22 toneladas cada.

"Os nossos voos estão a apoiar as operações dos nossos parceiros humanitários no terreno. Transportam artigos de refúgio, água e saneamento, juntamente com artigos de saúde e medicamentos", explicou Sánchez.

Segundo a responsável, esta é a "primeira vaga de voos" e estão preparados para enviar mais a partir do CLRAH, onde a ECHO tem o depósito de ajuda humanitária há três anos.

O valor total dos voos com ajuda humanitária para Cuba, Haiti e Jamaica atinge até agora 577.000 dólares, detalhou.