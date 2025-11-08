EUA com mais de 1.000 voos cancelados hoje pelo segundo dia consecutivo

Os EUA ultrapassaram hoje os 1.000 voos cancelados, pelo segundo dia consecutivo, devido à escassez de controladores aéreos provocada pelo encerramento do governo federal, que completa 39 dias.

De acordo com o portal de acompanhamento Flightaware, já foram registados 1.008 voos cancelados ao longo do dia, sendo os aeroportos de Charlotte (Carolina do Norte), Newark e John F. Kennedy de Nova Iorque, o Internacional de Chicago e o de Atlanta os mais afetados até ao momento.

A falta de controladores também causou mais de 3.700 voos atrasados, entre os quais se destacam os terminais da área de Nova Iorque.

Os voos que chegam ao JFK têm um atraso médio de mais de duas horas e meia, e as partidas, de cerca de 100 minutos. Os que aterram em Newark sofrem um atraso médio de mais de quatro horas e no Aeroporto LaGuardia de cerca de uma hora, segundo informou a CNN.

As companhias aéreas mais afetadas pelos atrasos são a American Airlines, Southwest, United, Delta e Jetblue.

Ao longo do dia, a Administração Federal de Aviação (FAA) informou sobre paralisações temporárias das operações em terra no terminal de Chicago e no JFK devido à falta de controladores.

A escassez de controladores aéreos levou o Departamento de Transportes a ordenar uma redução de até 10% no tráfego aéreo do país, cortes que podem aumentar para 20% se a situação não melhorar na próxima semana, segundo explicou o Governo.

Os controladores aéreos são trabalhadores essenciais, pelo que, mesmo que não recebam o seu salário, são chamados a apresentar-se nos seus postos de trabalho. No entanto, cerca de 2000 controladores aéreos já de demitiram.

O secretário dos Transportes, Sean Duffy, alertou que a situação piorará se não for desbloqueada antes de terça-feira, quando está previsto um novo pagamento aos controladores que não chegará se o governo não reabrir.

O Senado permanecerá em sessão durante todo o fim de semana para tentar chegar a um acordo que ponha fim ao 'shutdown' mais longo da história do país.