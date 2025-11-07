Cerca de 600.000 venezuelanos perdem hoje protecção temporária nos EUA
Esta revogação do estatuto de proteção temporária (TPS, na sigla em inglês) foi promovida pelo próprio Presidente Trump
Cerca de 600.000 venezuelanos ficaram hoje sem estatuto de proteção temporária em território norte-americano, o que significa que podem ser deportados.
Na sequência do endurecimento das políticas migratórias adotadas pela administração do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a partir de agora estes cidadãos passarão a estar em situação irregular e ficarão sem documentação válida para permanecer no país, podendo ser deportados.
O Estatuto de Proteção Temporária (EPT) é uma medida humanitária concedida pelo governo dos Estados Unidos a cidadãos de certos países que enfrentam situações extremas que tornam perigoso ou inviável o seu retorno.
O EPT não é um visto nem uma via automática para a residência permanente, mas permite que pessoas que já se encontram nos EUA permaneçam e trabalhem legalmente durante o período em que esse estatuto estiver em vigor.
Esta revogação do estatuto de proteção temporária (TPS, na sigla em inglês) foi promovida pelo próprio Presidente Trump.
A decisão estatal foi no entanto altamente contestada, sob o argumento de que se colocariam em risco as vidas de milhares de pessoas e de que a administração norte-americana não tinha justificação suficiente para avançar com esta ação.
No início de outubro, o Supremo Tribunal validou a medida, decidindo que o governo norte-americano tem poder para suspender a proteção temporária.
A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, determinou que a Venezuela já não cumpre as condições necessárias para ser um dos países a manter o TPS, argumentando que houve melhorias em áreas como a economia e a segurança.
A decisão prossegue apesar de os cidadãos venezuelanos denunciarem uma crise humanitária persistente sob a alçada do governo da Venezuela.
Em declarações à cadeia Univision, a diretora executiva da plataforma de advocacia e mobilização cívica de apoio à comunidade venezuelana nos EUA, Venezuelan American Caucus, Adelys Ferro, referiu que estes migrantes "ficam imediatamente expostos a processos de deportação", embora em alguns casos possam solicitar asilo ou vistos humanitários.
Ferro acrescentou ainda que muitos dos afetados garantem que regressar "implica desaparecer às mãos do regime" e denunciam "uma situação de terror".