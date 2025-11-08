Montenegro confirma convite a Lula para visita a Portugal em Abril

O primeiro-ministro confirmou ter convidado o Presidente brasileiro, Lula da Silva, para uma visita a Portugal em abril, para celebrar os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

"O convite foi para uma sessão que nós teremos no dia 17 de abril, a inauguração de uma exposição do Lúcio Costa, que vai ocorrer na Casa da Arquitetura e, portanto, se houver essa possibilidade, este é um evento que se inscreve no âmbito da evocação dos 200 anos das relações diplomáticas entre Portugal e o Brasil", disse aos jornalistas Luís Montenegro na sexta-feira, à margem de uma visita ao hospital Beneficente Portuguesa do Pará, na cidade brasileira de Belém.

A exposição, na Casa da Arquitetura, em Matosinhos terá o nome de "Lúcio em casa", sobre o arquiteto e urbanista Lúcio Costa (1902-1998), conhecido pelo projeto urbanístico do Plano Piloto de Brasília.

"Foi nesse âmbito que o convite foi dirigido e eu espero, francamente, poder ter uma resposta positiva", sublinhou Montenegro.

O primeiro-ministro, que esteve em Belém para participar na cimeira do clima, que antecede a Conferência das Nações Unidas para o Clima (COP30), reuniu-se com Lula da Silva durante mais de uma hora.

Antes da confirmação por parte de Montenegro, uma nota divulgada pela Presidência brasileira indicou que, "ao recordar a celebração dos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Portugal, o primeiro-ministro português convidou o Presidente Lula a realizar visita ao país em abril de 2026".

Quanto à possibilidade de Lula da Silva estender a visita para participar, uma vez mais, nas comemorações do 25 de Abril, Montenegro explicou que a comemoração na Assembleia da República "é uma sessão eminentemente parlamentar".

"Mas nós não temos nenhum problema em poder afirmar que a nossa relação de amizade e proximidade entre países e entre povos é compaginável com aquele que é o reconhecimento dessa data tão importante na história de Portugal", disse.

O primeiro-ministro recordou que este ano, nos 50 anos do 25 de Abril em Lisboa, houve uma sessão na qual participaram chefes de Estado dos países lusófonos.

"O Presidente Lula, naquela circunstância, não pôde estar, mas nessa mesma data foi jantar à Embaixada de Portugal num gesto de, mesmo à distância, estar associado precisamente ao registo da celebração dos 50 anos do 25 de Abril", afirmou.

Sobre as diferenças ideológicas entre os dois governantes, Luís Montenegro admitiu existirem "efetivamente ideias políticas nem sempre coincidentes".

"Mas a verdade é uma, nós estamos num ponto de relacionamento institucional e pessoal muito forte, e eu não tenho nenhum problema em assumir isso, em nome dos interesses dos portugueses e dos brasileiros", disse.

"Muito mais importante do que as afinidades ideológicas, é o propósito de servirmos o interesse dos nossos países, dos nossos povos", acrescentou Montenegro.