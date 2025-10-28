PR lamenta morte de militar da GNR e acompanha situação dos três feridos

O Presidente da República lamentou hoje a morte de um militar da GNR que seguia numa embarcação da guarda abalroada por uma lancha rápida e está a acompanhar a situação dos três militares feridos.

Esta informação consta de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

"O Presidente da República manifesta o seu pesar pelo falecimento em serviço do cabo Pedro Manata e Silva, pertencente à Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da Guarda Nacional Republicana (GNR), vítima de meliantes esta noite no rio Guadiana, quando exercia as suas funções a favor do respeito da lei e da sociedade", lê-se no texto.

Segundo a mesma nota, "o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa já apresentou pessoalmente as mais sentidas condolências à esposa, filhos e demais família enlutada, bem como as expressa a todos os seus amigos e à própria GNR, neste momento particularmente difícil para todos os seus militares e civis".

"O chefe de Estado está a acompanhar a situação dos três militares feridos, a quem transmite a sua solidariedade e apoio, esperando a sua rápida recuperação", acrescenta-se.

Um militar da GNR morreu e três ficaram feridos na segunda-feira à noite, após a embarcação em que seguiam ter sido abalroada por uma lancha de alta velocidade que tinha sido detetada no rio Guadiana, que a guarda suspeita que esteja relacionada com tráfico de droga.