Montenegro inicia visita a cidade brasileira de Belém para participar na Cimeira do Clima

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, inicia hoje a sua visita de dois dias à cidade amazónica brasileira de Belém para participar da Cimeira do Clima, uma reunião de líderes mundiais que antecede Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP30).

A Cimeira do Clima reunirá delegações de 143 países, das quais pouco mais de um terço serão chefiadas pelos respetivos líderes nacionais, com a ausência confirmada dos três líderes dos países mais poluidores do mundo (China, Estados Unidos e Índia).

Entre os líderes que confirmaram publicamente a sua presença estão o Presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro português, Luís Montenegro.

De manhã, o chefe do Governo português chega ao Parque da Cidade para participar na cerimónia de abertura da Sessão Plenária de Líderes da COP 30 e na qual deverá discursar.

Neste mesmo dia, para além de participar na mesa temática "Clima e Natureza: Florestas e Oceanos", Luís Montenegro assiste ao lançamento de um fundo global, uma iniciativa do Presidente brasileiro, Lula da Silva, para a proteção das florestas tropicais, com o qual pretende pôr fim ao conceito de doação e promover investimentos e financiamentos que ajudem a manter as florestas em pé.

Na sexta-feira, no segundo e último dia da cimeira que antecede a COP30 agendada na mesma cidade entre 10 e 21 de novembro, o primeiro-ministro regressa ao Parque da Cidade para assistir à continuação da Sessão Plenária de Líderes e ainda para participar da mesa "Transição Energética".

À tarde, Luís Montenegro visita o Hospital Beneficente Portuguesa do Pará e ainda o Grémio Literário e Recreativo Português de Belém, uma associação com 157 anos fundada por emigrantes portugueses na cidade.

O primeiro-ministro segue depois para Santa Marta, na Colômbia, para participar da IV Cimeira União Europeia-Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (UE-CELAC), que decorre entre sábado e domingo.