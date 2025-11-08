Mais de 15 mil sócios votaram na primeira hora e meia

Mais de 15 mil sócios do Benfica votaram na primeira hora e meia desde a abertura das secções de voto, com vista às eleições dos órgãos sociais para o quadriénio 2025-2029, informou hoje o presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Segundo disse José Pereira da Costa aos jornalistas, 15.340 sócios exerceram o direito ao voto entre as 08:30 e as 10:00 nas 108 secções, o que, segundo o próprio, corresponde a cerca "do dobro" do que sucedeu no mesmo periodo há duas semanas, na primeira volta.

O dirigente afirmou que "está tudo a correr bem", sendo que existe "apenas uma secção de voto que ultrapassa os 30 minutos de espera para votar, na Quinta do Conde", no distrito de Setúbal.

"Acreditamos que os sócios vêm votar em grande número, mas não temos uma meta. Temos tudo preparado para que os 160.000 possam votar", assinalou José Pereira da Costa, referindo-se ao número de sócios elegíveis para votar neste ato eleitoral.

O presidente em funções, Rui Costa (Lista G), e o gestor João Noronha Lopes (Lista F) vão disputar a presidência do clube lisboeta numa segunda volta, depois de terem sido os dois candidatos mais votados no sufrágio de 25 de outubro, que registou uma afluência recorde a nível mundial, com 86.297 votantes.

Fora da corrida ficaram o antigo presidente Luís Filipe Vieira (13,86%), João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%).

Na votação, os sócios do Benfica depositam quatro boletins em urna, para os três órgãos sociais (Direção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral) e para o órgão estatutário Comissão de Remunerações.

Esta segunda volta decorre, novamente, com voto físico, entre as 08:30 e 22:00 no continente e Madeira, e com janela horária adaptada nos Açores e restantes locais no estrangeiro.