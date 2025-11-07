40 mil utentes à espera de reembolsos de saúde

A notícia que faz a manchete da edição desta sexta-feira do seu DIÁRIO dá conta de que 40 mil utentes estão à espera de reembolsos de saúde. Há madeirenses cujas despesas aguardam devolução há mais de 6 meses. O IASAÚDE reúne-se com os responsáveis pela ADSE, em Lisboa, para ‘aprender’ novos procedimentos que poderão ajudar a resolver os constrangimentos na Região.

Nestas páginas saiba por que razão o Porto Moniz e a Ponta do Sol se apresentam com o menor poder de compra do País. É certo que a Madeira deixou de ser a região com menor poder de compra ‘per capita’, mas tem os dois concelhos com o pior registo neste indicador, de entre 308 municípios portugueses. Além disso, saiba que a comercialização de banana atingiu mínimos de quatro anos.

Na justiça, fique sabendo que o cantor Rúben Aguiar vai mesmo para a cadeia. E no desporto, Bernardo Pereira, canoísta do Clube Naval da Calheta, em entrevista ao DIÁRIO, fala sobre a recente vitória nos sub-23 e dos próximos desafios, deixando claro o seu objectivo: “Quero ser campeão do Mundo no escalão sénior”.

Por fim, leia nestas páginas que o Savoy Residence | Monumentalis foi eleito o melhor projecto na Habitação Nova.

