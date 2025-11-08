Sócios 'encarnados' escolhem novo presidente

Os sócios do Benfica vão hoje novamente a votos para escolher o presidente do clube para o quadriénio 2025-2029, num sufrágio que obrigou a uma segunda volta entre Rui Costa e João Noronha Lopes.

No espaço de duas semanas, os sócios 'encarnados' regressam às urnas, desta vez com apenas dois candidatos, os mais votados na eleição de 25 de outubro, mas sem que nenhum conseguisse superar a barreira dos 50% de votos.

Fora da corrida ficaram o antigo presidente Luís Filipe Vieira (13,86%), João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%), enquanto Rui Costa (42,13%), atual líder do clube, e Noronha Lopes (30,26%) seguiram para a segunda volta.

O favoritismo está do lado de Rui Costa, mas importa perceber qual o sentido de voto dos sócios que não votaram em nenhum dos que seguem para a segunda volta, nomeadamente entre os apoiantes de Luís Filipe Vieira e João Diogo Manteigas.

As eleições, que tiveram uma enorme afluência de votantes na primeira volta, com a ida de 86.297 sócios às urnas -- números largamente superiores ao recorde mundial que pertencia ao FC Barcelona (57.088, em 2010) -, podem eleger listas diferentes em cada órgão.

Na votação, os sócios do Benfica depositam quatro boletins em urna, para os três órgãos sociais (Direção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral) e para o órgão estatutário Comissão de Remunerações.

A segunda volta decorrerá, novamente, com voto físico, entre as 08:30 e 22:00 no continente e Madeira, e com janela horária adaptada nos Açores e restantes locais no estrangeiro.