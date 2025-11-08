PM admite incómodo com casos de partos em ambulâncias mas mantém confiança na ministra

O primeiro-ministro admitiu hoje incómodo com os recentes casos de partos em ambulâncias, mas frisou que mantém total confiança na ministra da Saúde.

"Claro que me incomoda muito que haja partos em ambulâncias ou mesmo na via pública, mas eu já o pedi e estou à espera de fazer esse levantamento de uma forma sistematizada para percebermos porque que é que isso acontece", disse aos jornalistas Luís Montenegro, à margem de uma visita ao hospital Beneficente Portuguesa do Pará.

Questionado sobre se mantinha a confiança política na ministra da Saúde, Ana Paula Martins, Luís Montenegro respondeu: Totalmente, totalmente, na Ministra da Saúde e em todos os membros do Governo. Não há nenhum membro do Governo que possa estar no Governo sem ter a minha total confiança."