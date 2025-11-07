Trabalhadoras do Infantário 'Primaveras' reafirmam reivindicações laborais

Na reunião realizada no passado dia 1 de Novembro, as trabalhadoras do Infantário 'Primaveras' reafirmaram as suas "justas reivindicações" junto da instituição.

Entre os principais pontos apresentados, destacam-se o reconhecimento do enquadramento das trabalhadoras na categoria profissional de Técnicas de Educação, a atribuição de diuturnidades no valor de 22 euros por cada cinco anos de antiguidade - a contar desde a data de entrada ao serviço e até ao limite de cinco diuturnidades - e a implementação de um horário de trabalho de 35 horas semanais para todas as trabalhadoras.

Segundo nota à imprensa, as trabalhadoras, em conjunto com o Sindicato CESP, têm vindo a encetar um caminho de diálogo com a direcção do infantário, com o objectivo de dar continuidade ao processo de negociação sobre a aplicação das "justas reivindicações" constantes no caderno reivindicativo, bem como sobre as condições de trabalho, junto da AJEM - Associação de Jovens Empresários Madeirenses, entidade responsável por aquele espaço.

Assim sendo, "assinam o abaixo assinado, rejeitando este pacote laboral de assalto aos direitos, exigem a sua retirada e reivindicam: o aumento geral e significativo dos salários e a revogação das normas gravosas que a lei já hoje contém".