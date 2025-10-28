PCP critica pacote laboral do Governo

O Partido Comunista Português (PCP) realizou esta terça-feira, 28 de Outubro, uma acção de contacto com os trabalhadores e com a população, na cidade do Funchal, com o objectivo de alertar para o que considera serem os impactos negativos do novo pacote laboral apresentado pelo Governo da República, liderado pela coligação PSD/CDS.

Durante a iniciativa, que decorreu na Rua Dr. Fernão Ornelas, o dirigente comunista Ricardo Lume classificou as medidas propostas como “uma verdadeira declaração de guerra aos trabalhadores”. Segundo o PCP, o pacote introduz alterações que, no seu entender, fragilizam direitos laborais, facilitam despedimentos e aumentam a precariedade.

Este pacote representa uma violenta ofensiva contra direitos fundamentais conquistados com décadas de luta. O que o Governo propõe é um conjunto de medidas que agravam os baixos salários, facilitam os despedimentos sem justa causa, espalham a precariedade e desorganizam ainda mais os horários de trabalho, impondo mais exploração, mais insegurança e menos direitos. PCP

O partido afirma ainda que as medidas em causa poderão ter repercussões nas condições de trabalho e na conciliação entre a vida profissional e familiar, afectando também direitos parentais e a contratação colectiva.

Ricardo Lume adiantou que a acção será a primeira de várias iniciativas de protesto que o PCP pretende promover. O dirigente defendeu a mobilização dos trabalhadores e a unidade na contestação ao que o partido considera um “ataque sem precedentes aos direitos laborais desde o 25 de Abril”.

“No passado, foi com a luta que reconquistamos direitos roubados. Agora, será também com a luta que vamos travar e vencer esta ofensiva dos executores da política de exploração e empobrecimento", concluiu.