ADN Madeira critica substituição de calçada tradicional por pavimento em cimento no Funchal

O partido Alternativa Democrática Nacional (ADN) Madeira manifestou esta quarta-feira, 5 de Novembro, a sua preocupação com a substituição das tradicionais calçadas de basalto por pavimentos em cimento, em algumas zonas do Funchal.

Em comunicado, o partido considera que as intervenções, realizadas no âmbito de obras municipais, representam uma perda do património urbano madeirense e não garantem a mesma durabilidade nem identidade estética das calçadas originais.

O ADN cita como exemplo as obras de sobreelevação do pavimento junto à 'Cabana do Jardim' e no entroncamento entre a Avenida Arriaga, a Rua João Tavira e a Rua do Aljube, referidas no Edital n.º 917/2025, de 10 de Outubro do Município do Funchal, onde, segundo o partido, foram substituídos os paralelepípedos de basalto por materiais mais modernos, mas considerados menos resistentes: "A Câmara Municipal do Funchal procedeu à substituição dos típicos 'paralelepípedos', feitos à mão pelos nossos antepassados e reconhecidos pela sua durabilidade, por outros 'paralelepípedos' mais modernos, mas de menor resistência. Esta decisão representa a perda de uma parte do nosso património tradicional, em troca de soluções que não garantem a mesma qualidade nem a mesma identidade histórica."

A estrutura regional do ADN aponta ainda outros casos, nomeadamente a intervenção no Largo do Phelps, à entrada da Rua Fernão de Ornelas, onde, alega, o pavimento apresenta já "sinais visíveis de deterioração". O partido defende que estas situações evidenciam "a falta de qualidade dos materiais utilizados e a necessidade de uma futura intervenção".

O ADN lamenta a decisão municipal e questiona a Câmara Municipal do Funchal sobre a razão para a continuidade da utilização deste tipo de pavimento, que "ao invés de resolver problemas, acabam por gerar novos custos e transtornos para a população".

A nota, assinada pelo coordenador regional Miguel Pita, indaga ainda sobre o destino dado aos paralelepípedos "que foram ... subtraídos???".