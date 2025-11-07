"O presidente fez declarações responsáveis"

Na abordagem ao jogo com o Paços de Ferreira, ocorrida ao princípio da tarde desta sexta-feira, o treinador do Marítimo foi confrontado com as declarações recentes do presidente da colectividade, em que esteve em foco possíveis saídas do plantel que dirige e ainda o mercado de Janeiro. “São declarações de um presidente muito responsável. É óbvio que qualquer treinador quer ter os melhores jogadores e o plantel mais bem recheado de todos, mas sabemos perfeitamente o contexto do clube, um contexto sem investidor, e isso acarreta um conjunto de responsabilidades que tem de ser assumida pela direcção”, começou por sublinhar Vítor Matos. O treinador maritimista assume que “cabe-me treinar os jogadores que temos, fazer o melhor possível com eles e sermos uma equipa que quer sempre competir, criando a ideia que será sempre difícil jogar contra o Marítimo”.

Sobre o mercado de Janeiro e ainda sobre a eventualidade de perder jogadores, Vítor Matos avançou: “O que espero é ver a nossa qualidade de jogo a crescer, estarmos em Janeiro numa posição que nos permita continuar a competir por aquilo que todos nós mais desejamos, que é a subida de divisão, estarmos estáveis em termos financeiros, o clube estar estável em termos de identidade, tudo isso é o que me preocupa. Relativamente às saídas e entradas, ainda estamos em Novembro e até lá muita coisa pode acontecer, podem acontecer lesões, há jogadores que agora têm jogado menos e podem aparecer, pelo que ainda é muito cedo para falarmos de reforços ou saídas", sustenta o técnico.

Gonçalo Tabuaço "é um não assunto"

Sobre Gonçalo Tabuaço, que foi afastado do plantel por razões disciplinares, conforme o DIÁRIO avançou na sua edição digital, Vítor Matos corroborou as palavras do presidente: "Trata-se de um não assunto", diz.

“Não há muito a dizer. Estamos perante uma situação interna e que internamente foi resolvida. O Gonçalo é muito responsável relativamente a isso, e na próxima semana vai reintegrar os trabalhos do plantel principal, como foi já comunicado pelo presidente”.

"Há um regulamento interno, há um conjunto de valores muito bem definido no clube e isso terá de ser sempre respeitado, Gosto muito do Gonçalo, que treinei nas camadas jovens do FC Porto, tal como gosto do Samu”, avançou.

“É uma situação que está resolvida e não há muito mais para acrescentar”, asseverou o treinador maritimista que, de resto, está focado no jogo com o Paços de Ferreira, alertando para o facto de, nos últimos jogos, os castores terem apontado 8 golos. "Temos que ser uma equipa madura, como o fomos em Oliveira de Azeméis e em outros jogos, pois queremos dar continuidade a essa vitória", conclui.

O Marítimo recebe, domingo, o Paços de Ferreira pelas 15h30, em jogo da 10.ª jornada da Liga 2.