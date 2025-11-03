Trump pondera autorizar ataques militares contra cartéis de droga no México

Os Estados Unidos estão a avaliar a possibilidade de ataques militares contra instalações e líderes de cartéis de droga no México, expandindo a campanha de combate ao narcotráfico nas Caraíbas e no Pacífico, avançou a estação norte-americana NBC.

De acordo com a NBC, o plano prevê o envio de tropas e agentes dos serviços de informação para o território mexicano, com parte do treino já iniciado, embora o início da missão ainda não seja iminente.

A operação - ainda em fase de discussão entre altos responsáveis militares e a Casa Branca - poderá envolver o uso de drones para destruir laboratórios e atingir alvos ligados aos cartéis, de acordo com duas fontes oficiais em funções e dois antigos altos responsáveis ouvidos pela NBC.

Alguns dos equipamentos utilizados exigem "a presença de operadores no terreno para garantir uma utilização eficaz e segura", adiantaram as mesmas fontes, acrescentando que as tropas destacadas pertencem ao Comando Conjunto de Operações Especiais e atuarão "sob autoridade da comunidade de inteligência dos EUA, ao abrigo do chamado Título 50", que rege operações secretas fora da estrutura militar tradicional.

O plano inclui também a participação da CIA, e, caso seja aprovado, seria conduzido com o máximo sigilo, à semelhança das recentes operações norte-americanas contra embarcações de narcotráfico nas Caraíbas e no Pacífico, que resultaram em dezenas de mortos perto das costas da Venezuela e da Colômbia.

Ao contrário de potenciais ações em território venezuelano, a missão prevista para o México "não visa minar o Governo da Presidente Claudia Sheinbaum", sublinharam as fontes citadas.

"A administração Trump está empenhada numa abordagem abrangente e interinstitucional para lidar com as ameaças que os cartéis representam para os cidadãos norte-americanos", declarou um alto funcionário do Governo do Presidente Donald Trump, em declarações à NBC.

Em fevereiro, Washington classificou oficialmente os cartéis de droga como organizações terroristas, e, em setembro, o jornal Washington Post revelou que a Casa Branca e o Pentágono tinham rejeitado uma proposta das autoridades de combate ao narcotráfico para realizar ataques militares diretos contra os cartéis mexicanos.

Apesar de Trump ter reiterado em várias ocasiões a intenção de atacar os cartéis em território mexicano, o seu Governo tem evitado concretizar essa opção, elogiando, em contrapartida, a cooperação do Governo mexicano nas operações conjuntas de combate ao narcotráfico ao longo da fronteira.