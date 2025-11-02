Trump afirma que Xi Jinping compreende "consequências" de invasão de Taiwan
O Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou hoje que o seu homólogo chinês, Xi Jinping, compreende "as consequências" de uma eventual invasão de Taiwan pela China, mas recusou especificar se os EUA defenderiam a ilha em caso de ataque.
Num trecho de uma entrevista transmitida hoje pela cadeira de televisão CBS, e em resposta à pergunta sobre se os EUA interviriam sobre um potencial ataque militar de Pequim (China) contra Taiwan, Trump disse: "você saberá se isso acontecer e ele compreende a resposta a essa pergunta".
O líder chinês compreendia "as consequências" de tal intervenção, referiu.
Pequim reivindica a soberania da ilha de Taiwan, da qual Washington continua a ser o mais poderoso apoiante.
Nesta entrevista realizada na sexta-feira e transmitida hoje no programa 60 Minutes da CBS, ele acrescentou que não podia "revelar os seus segredos", precisando que "a outra parte estava ciente".
Donald Trump tinha assegurado, contudo, há alguns dias após o seu encontro com Xi Jinping na quinta-feira na Coreia do Sul, que Taiwan "nunca tinha sido mencionado".
O Presidente norte-americano afirmou ainda que Xi Jinping e a sua comitiva "declararam abertamente" que "nunca fariam nada enquanto Trump fosse presidente, pois sabem quais seriam as consequências".
A autonomia de Taiwan continua a suscitar tensões entre a China e os Estados Unidos, tema que Donald Trump e Xi Jinping parecem ter evitado durante o seu encontro, concentrando-se antes em apaziguar a guerra comercial entre Washington e Pequim.