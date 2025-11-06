IL rejeita resolução “alarmante” e “redundante”

O Partido Socialista apresenta, esta tarde, na Assembleia Legislativa da Madeira, o projecto de resolução intitulado “Recomenda a avaliação de risco de sobrecarga nos equipamentos públicos coletivos da Região Autónoma da Madeira, de modo a prevenir acidentes”.

A Iniciativa Liberal aponta que “além de alarmante esta resolução é absolutamente redundante”. Gonçalo Maia Camelo disse lembrar dois casos na Região, o acontecido com a árvore no Monte e um outro no Porto Santo, para com isto mostrar que não há um histórico de desleixo na manutenção ou fiscalização dos equipamentos públicos regionais.

Sílvia Silva, na resposta, diz que há “evidências”, sobretudo em percursos pedestres, de que esta manutenção não tem sido assegurada, o que coloca em risco a segurança dos utilizadores.