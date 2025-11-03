Socialista Manuel Pizarro apoia Gouveia e Melo

O antigo ministro socialista da Saúde Manuel Pizarro, que foi candidato do PS à Câmara do Porto, manifestou hoje o seu apoio à candidatura de Gouveia e Melo à Presidência da República, revelou à Lusa a assessoria do almirante na reserva.

Manuel Pizarro, que perdeu para Pedro Duarte a eleição para a autarquia portuense nas eleições disputadas em 12 de outubro, compareceu hoje no Ciclo de Conferências: Acelerar Portugal - Inteligência Artificial, organizado pela Associação Nacional de Jovens Empresários para assistir à intervenção do candidato.

No dia 19 de outubro, a Comissão Nacional do PS aprovou a proposta de José Luís Carneiro de apoio formal a Seguro. Todavia, o secretário-geral do PS deixou claro que esse apoio não deve colocar em causa "liberdade" dos dirigentes e militantes de optarem por apoiar outros candidatos.

O médico António Araújo, que apresentou candidatura independente à câmara portuense, mas que acabou por não se apresentar ao escrutínio após o chumbo do Tribunal Constitucional por número insuficiente de assinaturas, também esteve na conferência e manifestou o seu apoio a Gouveia e Melo, revelou a assessoria do candidato.

As eleições presidenciais estão agendadas para 18 de janeiro de 2026.