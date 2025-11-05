PS quer acelerar transição energética na Região

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) apresentou, hoje, na Assembleia Legislativa da Madeira, um requerimento ao Governo Regional solicitando informação detalhada sobre a implementação de políticas de transição energética na Região, em consonância com as metas nacionais e europeias estabelecidas pelo Regulamento da Infraestrutura de Combustíveis Alternativos (AFIR) e pelo Quadro de Ação Nacional. A informação foi divulgada em nota enviada às redacções.

De acordo com o deputado Gonçalo Leite Velho, o PS solicita dados quantitativos sobre o número actual de veículos movidos a combustíveis alternativos, bem como projecções até 2030, o número de postos de carregamento eléctrico, potência instalada e metas definidas para 2025, 2030 e 2035. O requerimento inclui ainda questões sobre infraestruturas para veículos pesados, pontos de abastecimento de GNL e hidrogénio, respetiva capacidade instalada e objetivos previstos para 2030.

Segundo o comunicado, os socialistas pedem também informações sobre o grau de eletrificação dos portos e aeroportos da Região, o fornecimento de energia a navios e aeronaves e o cronograma para o cumprimento das obrigações da Rede Transeuropeia de Transportes.

O PS pretende igualmente saber quais os investimentos e fontes de financiamento previstos neste domínio — incluindo recursos do PRR, CEF e fundos regionais, bem como as derrogações e isenções aplicadas.

É fundamental garantir que a Madeira acompanha a transição energética e cumpre as metas europeias, assegurando transparência sobre investimentos e infraestruturas críticas para a mobilidade sustentável Gonçalo Leite Velho, deputado do PS

“A nossa condição geográfica obriga a uma adequação, mas também oferece oportunidades em termos de fontes, empreendimentos, logística e geopolítica”, acrescentou o deputado socialista.

O parlamentar sublinha ainda que "esta informação é essencial para avaliar o alinhamento da Região com os objetivos de descarbonização e assegurar que cidadãos e empresas dispõem das condições necessárias para uma mobilidade limpa e competitiva."