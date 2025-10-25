Tradicionalistas satisfeitos com celebração de missa em latim na Basílica de São Pedro

Um cardeal norte-americano celebrou hoje uma missa tradicional em latim no Vaticano com a permissão explícita do Papa Leão XIV, emocionando os católicos tradicionalistas, segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP).

Perante milhares de peregrinos na Basílica de São Pedro, incluindo muitas famílias jovens com vários filhos e mulheres a cobrir a cabeça com véus de renda, o cardeal Raymond Burke, figura de proa da comunidade conservadora norte-americana, presidiu à liturgia de duas horas e meia, rica em hinos, incenso e com os padres curvando-se diante do altar, de costas para os fiéis.

"Para muitos tradicionalistas, o momento foi um sinal tangível de que Leão XIV poderá ser mais compreensivo (...), depois de se terem sentido rejeitados por Francisco e pela sua repressão da liturgia antiga em 2021", refere a AP.

Após a disseminação da liturgia antiga, especialmente nos Estados Unidos, onde coincidiu com a ascensão do conservadorismo político de inspiração religiosa e o declínio da frequência da igreja nas paróquias mais progressistas, Francisco reverteu em 2021 a reforma de Bento XVI de 2007 e restabeleceu as restrições à celebração da antiga missa.

Uma das reformas do Concílio Vaticano II, nos anos de 1960, foi a celebração da missa em língua vernácula, em vez de latim.

Em 2007, o Papa Bento XVI flexibilizou as restrições à sua celebração como parte do seu esforço geral para chegar aos tradicionalistas ainda agarrados ao antigo rito.

Mas Francisco considerou que a sua disseminação se tinha tornado uma fonte de divisão na Igreja e que estava a ser explorada pelos católicos que se opunham ao Vaticano II, restabelecendo as restrições.

Leão XIV, o primeiro papa norte-americano da história, foi eleito com um amplo consenso entre os cardeais e afirmou que o seu objetivo era a unidade e a reconciliação na Igreja, tendo sido instado por muitos conservadores e tradicionalistas a sanar as divisões litúrgicas que se espalhavam, sobretudo sobre a missa em latim.

Christian Marquant, organizador da peregrinação de hoje, escreveu uma carta ao Papa em nome de cerca de 70 grupos tradicionalistas solicitando, entre outras coisas, permissão para celebrar uma missa de acordo com o rito antigo na Basílica de São Pedro durante a visita anual dos tradicionalistas a Roma.

Burke, que teve uma audiência com Leão XIV no dia 22 de agosto, entregou-lhe a carta e o Papa deu a sua permissão, disse Marquant.