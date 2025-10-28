Metade das pessoas com 85 ou mais anos vacinadas contra a gripe no primeiro mês da campanha

Metade das pessoas com 85 ou mais anos de idade já se vacinou este ano contra a gripe, segundo a estimativa da monitorização da campanha de vacinação, que arrancou há cerca de um mês.

De acordo com os resultados da primeira vaga do Vacinómetro, uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Pneumologia e da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), 49,7% das pessoas com 85 ou mais anos receberam a vacinação durante o primeiro mês da campanha de vacinação.

Entre os grupos incluídos nas recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), o Vacinómetro indica um aumento transversal da cobertura vacinal face ao ano anterior.

Segundo o inquérito, 39% das pessoas com 65 ou mais anos de idade e 44,6% das pessoas com doenças crónicas já receberam a vacina contra a gripe, quando no ano passado, pela mesma altura, a percentagem rondava os 32% para as duas situações.

Ainda no âmbito dos grupos prioritários, já foram vacinados 32,8% dos profissionais de saúde com contacto direto com doente, acima dos 18,5% em outubro de 2024, e 16,1% das pessoas entre os 60 e 64 anos de idade (eram 14,4% na mesma altura em 2024).

A única exceção nesta tendência de aumento são as grávidas: em outubro de 2024, tinham sido vacinas 54,2%, percentagem que baixa agora para 38,6%.

Quanto às crianças entre os 6 e os 24 meses de idade, a quem foi este ano alargada a vacinação gratuita, 26,2% já receberam a vacina contra a gripe.

Mais de metade dos vacinados (62%) optou pela coadministração com a vacina da covid-19.

À semelhança dos anos anteriores, a recomendação do médico mantém-se como principal motor para a vacinação, sobretudo nas situações gravidez e doença crónica, em que foi apontada por sete em cada 10 inquiridos.

Por outro lado, cerca de um quarto dos inquiridos disse ter-se vacinado por iniciativa própria, enquanto 14,6% referiram uma iniciativa laboral, 9,4% por notificação de agendamento pelo Serviço Nacional de Saúde e 2,9% por saberem que integram um grupo de risco de determinada patologia.

Por regiões, o Vacinómetro mostra que, das pessoas com 65 ou mais anos vacinadas, 47,8% encontra-se no Alentejo, 44,9% no Centro, 39,7% em Lisboa e 39,2%, regiões onde a cobertura vacinal no primeiro mês da campanha aumentou face ao ano passado.

Por outro lado, há menos pessoas vacinadas na região Autónoma da Madeira (23,8% em comparação com 56% no ano passado) e no Algarve (14,8% em comparação com 18,9% no ano passado), enquanto nos Açores, apesar de se manter entre as mais baixas (17,1%), a cobertura vacinal mais que duplicou face a outubro de 2024, quando apenas 7,1% da população incluída nas recomendações da DGS tinha recebido a vacina.

Lançado em 2009, o Vacinómetro é realizado através de um trabalho de campo que decorreu entre 15 e 20 de outubro, com questionários de aplicação telefónica, permitindo monitorizar, em tempo real, a taxa de cobertura da vacinação contra a gripe em grupos prioritários recomendados pela DGS.

A campanha de vacinação sazonal contra a gripe e a covid-19 iniciou-se em 23 de setembro e está a decorrer nas farmácias e unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS).