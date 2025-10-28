Comissão vota requerimentos do PSD e JPP para audições sobre o sector da banana

A 3.ª Comissão Especializada Permanente do Ambiente, Clima e Recursos Naturais tem uma reunião amanhã (29 de Outubro), a partir das 14 horas, em que os pontos principais são a votação do requerimento para audição parlamentar, da autoria do PSD, intitulado “À GESBA – Empresa de Gestão do Sector da Banana” e do requerimento para audição parlamentar, da autoria do JPP, “Sobre a solicitação de devolução de ajudas POSEI aos produtores de banana da Região Autónoma da Madeira”.