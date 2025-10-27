PTP defende audição parlamentar à Invest Madeira

O Partido Trabalhista Português (PTP) diz que a oposição deve pedir uma audição parlamentar à Invest Madeira, após o anúncio do secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, de que o Governo Regional irá reforçar o orçamento da agência em 2026.

"O executivo justifica o aumento com o objectivo de apoiar a internacionalização das empresas e atrair investimento externo. Contudo, o PTP considera que estas explicações carecem de transparência, questionando com que justificação e pretexto, exigindo saber quanto gasta com pessoal e renda do espaço alugado nas Galerias do Savoy e qual o trabalho feito e retorno para a economia madeirense que justifique a existencia da agência", refere em nota emitida à imprensa.

O PTP afirma que "o dinheiro público não pode ser usado sem a devida justificação, apenas para garantir empregos bem remunerados e rendas chorudas aos privados".