Rita Maçorano apresenta no MadIT 2025 percurso da engenharia biomédica à saúde mental digital

A engenheira biomédica Rita Maçorano, CEO da NEVARO e criadora da aplicação HOLI, participou no MadIT 2025 – Madeira Innovation Talks, que decorre, durante o dia de hoje, no Centro de Congressos da Madeira, onde apresentou o tema 'A Sinusoide da Inovação – da engenharia à criatividade, da tecnologia à resiliência e das neurociências à saúde mental.'

Segundo o comunicado, a investigadora partilhou o seu percurso profissional, iniciado com um estágio em Itália, onde trabalhou em robótica aplicada à cirurgia, simulando intervenções de elevada complexidade. Posteriormente, dedicou-se à investigação do tratamento de fobias com recurso à realidade virtual e aumentada, explorando a ligação entre engenharia e saúde mental.

Em 2020, durante a pandemia, criou a HOLI, uma plataforma digital de monitorização emocional e bem-estar baseada em métodos cientificamente validados. A aplicação permite avaliar riscos de burnout, ansiedade e stress, fornecendo recomendações personalizadas a partir da análise de biomarcadores, respiração e batimentos cardíacos através de smartphone.

Segundo a nota, a HOLI foi reconhecida por uma entidade externa pela redução comprovada de burnout em seis meses e é actualmente utilizada como ferramenta complementar à psicoterapia, com foco na literacia emocional e no autoconhecimento.

A empresa NEVARO colabora com organizações e instituições de saúde na definição de métricas de bem-estar e na prevenção de doenças mentais, utilizando realidade virtual, mindfulness imersivo e jogos sérios para transformar dados fisiológicos em experiências terapêuticas.

Durante a sua intervenção, Rita Maçorano afirmou que “inovar é criar pontes entre ciência e emoção”, defendendo que o futuro da engenharia biomédica passa por desenvolver tecnologias centradas nas pessoas e no equilíbrio emocional.

O MadIT 2025, Madeira Innovation Talks é organizado pela Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, com o apoio institucional da Ordem dos Engenheiros a nível nacional, e tem como objectivo reforçar o papel da engenharia na sociedade e contribuir para a criação de uma Comunidade do Conhecimento e da Inovação.