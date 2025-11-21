Negociações para evitar total greve geral continuam a fazer as primeiras páginas

Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais publicados nesta sexta-feira, dia que além dos diários, também chegam às bancas os semanários.

No semanário Expresso:

- "Isolamento e pobreza fazem disparar mortalidade"

- "Presidenciais. Cotrim de Figueiredo denuncia pressões de Marques Mendes para desistir"

- "Montenegro assume negociações e chama UGT a São Bento"

- "Rede ilegal cobrava 20 mil euros a imigrantes do Bangladesh"

- "Vida de Sócrates dá musical com estreia a 1 de abril"

- "Não há pilotos suficientes para os Black Hawks comprados por Nuno Melo"

- "Passos Coelho avisa PSD para se afastar do Partido Socialista"

- "Sousa e Castro acusa direita de 'tentativa serôdia de reescrever a História'"

- "Os comandos que voltaram às armas no 25 de Novembro"

- "50 anos depois, as feridas de Franco estão por sarar"

- "PS faz celebração do 25 de Novembro"

- "Direção do CDS apoia Mendes"

- "Médica do Ozempic em liberdade"

- "Eleições para TC e provedor no dia 19"

No semanário Nascer do Sol:

- "António Costa ofereceu lucros milionários ao Grupo Pestana"

- "Expressos são bombas-relógio nas autoestradas"

- "25 de Novembro. A liberdade passou por aqui"

- "Entrevista. Adolfo Mesquita Nunes. 'Soares, Thatcher, Passos, os grandes líderes tomaram muitas decisões contra o sentir do povo'"

- "TAP. Qatar apoia candidatura da IAG (British Airways e Iberia)"

- "Paulo Santos, ASPP. 'Há locais onde a Polícia já não tem capacidade operacional'"

- "Lisboa. Carlos Moedas apresenta estratégia para a Área Metropolitana"

- "João Póvoa Marinheiro. No 4.º aniversário da CNN Portugal: 'Foi um momento significativo na minha carreira'"

- "Operação Picoas. Franceses arrestam casas de luxo"

- "Hernâni Antunes. Juiz e MP travam recurso para Relação"

- "Operação Marquês. Testemunha chave reabre julgamento"

- "Gulbenkian. 'Complexo Brasil' arrasa Portugal"

No Correio da Manhã:

- "Novas leis laborais. Governo facilita despedimentos. UGT entrega pré-aviso de greve, mas admite desconvocar"

- "Israel e Hamas violam cessar-fogo e ameaçam paz em Gaza"

- "Sondagem Intercampus/CM. Cinco candidatos na corrida a Belém. 16,4% [Marques Mendes], 15,9% [André Ventura], 15,5% [Gouveia e Melo], 11,5% [Cotrim de Figueiredo]"

- "Internado. Nuno Markl no hospital com AVC"

- "Atlético-Benfica. Mourinho ataca VAR"

- "Já em janeiro. Turcos querem levar Morita"

- "Saca milhões a vender a mesma casa a vítimas diferentes"

- "Privatização. TAP na mira dos gigantes da aviação"

- "Orçamento. Alerta para o perigo do défice"

-"Viseu. Contrata morte violenta de 'ex'"

No Público:

- "Caixa perde mais de 160 milhões em empreendimento falhado no Algarve"

- "Saúde. Gripe está a chegar mais cedo e com estirpe que causa preocupação"

- "Jorge Pinto. 'A minha candidatura é distintiva, é a esquerda que tem crescido'"

- "Entrevista. Orhan Pamuk: 'A Turquia e a opressão fizeram de mim um homem político'"

- "Livros. O capitalismo 'está morto', mas Varoufakis não está contente: entrámos no tecnofeudalismo"

- "Fraude no SNS. Médica do Ozempic ligada a vendas no mercado negro"

- "Caso Spinumviva. Advogados ilibam empresa, mas não afastam eventuais crimes"

No Jornal de Notícias:

- "Crianças e jovens dominam casos de gripe nas urgências"

- "Equipa especial ajuda doentes com cancro no Hospital de Braga"

- "Beleza. Portuguesa Camila Vitorino faz furor no Miss Universo"

- "Falsos diabéticos. Consultas tinham de ser pagas em dinheiro"

- "Natal. Alto Minho e Vila do Conde com florestas encantadas"

- "Integração. Associação encontra trabalho para imigrantes"

- "Presidenciais. Entrevista JN/TSF. 'É errado pensar que a Esquerda parte derrotada'. António Filipe critica consenso neoliberal"

No Diário de Notícias:

- "DCIAP omitiu do tribunal escutas com António Costa na Operação Influencer"

- "Saúde. Hospitais do SNS admitem 'falhas graves' com falta de medicamentos"

- "Lisboa. Alexandra Leitão exige esclarecimentos sobre postes elétricos letais: 'A segurança no espaço público não pode falhar'"

- "Entrevista. Diogo Infante: 'Não sinto uma presença forte do D. Maria II no meio teatral'"

- "Desporto. Atletas que representam Portugal poderão ter saídas profissionais nas Forças Armadas, GNR e PSP"

- "Geopolítica. Peter Frankopan: 'O alcance global da Iniciativa Uma Faixa, Uma Rota foi de Xi'"

- "Diplomacia. Europa contra plano dos EUA que obriga Kiev a fazer concessões"

- "Imigrantes. Aproximação do Chega ao grupo Reconquista leva Remigração ao Parlamento"

- "OE2026. PS e Chega dizem que não aprovarão propostas um do outro"

No Negócios:

- "Fundos de pensões da UE vão incluir dinheiro da empresa, Estado e trabalhador"

- "Entrevista a Shain Shapiro. A música tem um impacto muito maior do que o dinheiro"

- "Orçamento do Estado contabilizar receita-mistério de 590 milhões"

- "Sondagem. Cotrim ultrapassa Seguro na corrida a Belém"

- "Contas da Nvidia ajudam a afastar inquietações sobre a bolha na IA"

No Jornal Económico:

- "UGT faz ultimato: só recua na greve se reforma laboral recomeçar do zero"

- "Minas & armadilhas. Grândola rejeita o projeto da mina da Lagoa Salgada e exige que o Governo a trave. Fica a 10 quilómetros da vila de Grândola e a menos de 35 quilómetros da Comporta. A APA vai analisar o estudo de impacto ambiental. O primeiro chumbou"

- "Pequenas empresas de têxtil enfrentam onda de insolvências"

- "UBS e Barclays procuram compradores para Logoplaste"

- "TAP lucra há três anos mas não devolveu um único cêntimo"

- "Portugueses exportam 145 milhões através da Amazon"

- "Horizon compra portuguesa Energie por mais de 20 milhões"

No O Jogo:

- "FC Porto. 'Queremos demonstrar o nosso ADN'. Diogo Costa muda o chip da Seleção para o clube e mostra-se preparado para as batalhas que se aproximam"

- "Maduro, antigo internacional neerlandês, elogia o técnico: 'Farioli gosta de pessoas desesperadas pelo sucesso'"

- "O portista do Sintrense de coração dividido. Romário, central da equipa do Campeonato de Portugal, não esconde a preferência"

- "Taça de Portugal. Atlético-Benfica. 'Assim é melhor acabar com o VAR'. José Mourinho questiona limitação do protocolo"

- "Azar de Lukebakio não assusta o técnico"

- "Sporting. Besiktas deseja Morita. Médio é alvo dos turcos no mercado de janeiro"

- "Futebol. Grandes à mesa. Pedro Proença convoca os presidentes dos quatro maiores clubes"

- "Mundial sub-17. Portugal-Suíça. Ataque total às 'meias'"

- "Entrevista. 'Tive de respeitar o meu corpo'. Avançado André Pereira terminou a carreira"

No A Bola:

- "Atlético-Benfica. Mourinho sugere acabar com o VAR. 'Se não pode interferir quando há um erro daquela dimensão [penálti de António Silva frente ao Casa Pia]'"

- "'Lukebakio é hoje operado'"

- "Encarnados com ataque renovado"

- "'Queremos ser competitivos', garantiu o treinador do Atlético, Pedro Basto d'Oliveira"

- "Sporting. Rui Borges lança o leão do futuro. Muito sangue novo no jogo de amanhã com o Marinhense para a Taça de Portugal"

- "Em final de contrato, Morita interessa ao Besiktas e a SAD admite avaliar eventual proposta"

- "FC Porto. Diogo Costa quer 'demonstrar bem o ADN do clubes nas ricas batalhas que se aproximam'"

- "FPF. Pedro Proença recebe hoje Villas-Boas, Varandas, Rui Costa e Salvador"

- "A Bola ao Centro. José Condessa, a estrela de coração dividido entre águias e alcantarenses"

E no Record:

- Santa Aliança. Presidentes dos grandes suspendem cabeçadas para apertar com Proença"

- "Varandas, Rui Costa, Villas-Boas e Salvador vão cobrar promessas de líder federativo"

- "Clubes exigem 30 MEuro referentes a apostas nas ligas estrangeiras"

- "Atlético-Benfica. Três centrais para ficar. Nova tática avança hoje"

- "Leão ataca em várias frentes. Borges pretende central, médio e extremo esquerdo"

- "FC Porto. Trunfo caseiro para embalar. 7 dos últimos 9 jogos do ano vão ser no dragão"

- "Entrevista. Diretora desportiva do Estoril Helena Costa. 'Treinadora é coisa do passado'"

- "Até 2036. Governo investe 130 MEuro no desporto"