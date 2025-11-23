Marítimo vence e sobe provisoriamente ao topo da II Liga

O Marítimo venceu, esta tarde, o Penafiel, por 2-1 , em jogo da 16.ª jornada da II Liga, e ascendeu provisoriamente ao topo da classificação.

No Estádio dos Barreiros, que contou a presença de 5.989 espectadores, o Marítimo inaugurou o marcador, logo aos 5 minutos, através de Martín Téjon, que numa recarga, não perdoou e disparou para o fundo da baliza adversária.

Mas já quase a terminar a primeira parte, e numa altura em que o Penafiel já jogava com menos um jogador, a equipa visitante alcançou a igualdade, através da marcação de uma grande penalidade, convertida por Reko.

O segundo golo maritimista, e último do encontro, aconteceu no início da segunda parte, aos 52 minutos, por intermédio de Carlos Daniel. Após uma recuperação em zona alta do terreno, Butzke serviu Carlos Daniel na esquerda da área, que atirou rasteiro e entre as pernas do guarda-redes adversário.

Com este resultado, o Marítimo soma 23 pontos e ascende à 1.ª posição da classificação geral. Na próxima jornada, agendada para 30 de Novembro, o conjunto insular viaja para o Algarve, para defrontar o Portimonense.

Confira os golos do encontro:

1-0 : Marítimo (Martín Tejón)

1-1: Penafiel (Reko, g.p.)

2-1: Marítimo (Carlos Daniel)