Tradições da freguesia da Ilha destacadas na abertura da Semana Cultural

A Semana Cultural da Ilha, iniciativa da Casa do Povo local, que pretende preservar e dar a conhecer as tradições da freguesia. teve a sua abertura oficial na tarde deste domingo.

Sob a temática “Semeando Cultura da Ilha para a Ilha”, esta semana cultural procura proporcionar aos residentes o acesso à oferta cultural que existe na Região.

O secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, que participou na abertura do evento, aproveitou a ocasião para enaltecer o trabalho da Casa do Povo e a visão de quem, há 31 anos, lançou esta semana cultural. “A cultura é tudo o que fica depois de tudo aquilo que se esquece”, foi a frase citada pelo governante, que sublinhou o papel das casas do povo na transformação das comunidades locais, justificando dessa forma o apoio que o Governo Regional irá manter a estas instituições.

Durante uma semana, até ao dia 30 (domingo), nas instalações da Casa do Povo da Ilha, com acesso gratuito, destacam-se diferentes abordagens culturais, entre debates, exposições de artesanato, marionetas, livros e cinematografia relacionada com as nossas tradições, bem como espectáculos, com foco no folclore, dança e teatro.